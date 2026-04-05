Wi-Fi: por que desligar o roteador por alguns minutos todos os dias é recomendado, segundo técnicos

Gesto simples, que leva pouco tempo e quase nunca entra na rotina, pode fazer diferença no desempenho da internet dentro de casa

Layne Brito - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quedas repentinas, lentidão sem explicação e dificuldade para carregar vídeos ou abrir páginas costumam gerar a mesma sensação: a de que o Wi-Fi piorou do nada. Em muitos lares, esse tipo de problema aparece no meio da rotina, atrapalha trabalho, estudo e entretenimento, e quase sempre leva à busca por uma solução rápida.

É nesse cenário que um hábito simples, muitas vezes ignorado, volta a ser apontado como uma forma prática de tentar recuperar a estabilidade da conexão.

Embora pareça básico demais para funcionar, desligar o roteador por alguns minutos pode ajudar o aparelho a retomar o funcionamento com mais equilíbrio.

Isso porque o reinício interrompe pequenos acúmulos de falhas, força uma nova reconexão e dá ao equipamento a chance de voltar a operar com menos instabilidade.

O que pode melhorar ao reiniciar o roteador

Quando o aparelho fica ligado por longos períodos sem pausa, é comum que enfrente pequenos travamentos ou oscilações de desempenho.

Ao ser desligado e ligado novamente, ele pode reorganizar a conexão, reduzir falhas momentâneas e melhorar a distribuição do sinal pelos ambientes da casa.

Em alguns casos, esse processo também ajuda a restabelecer a comunicação com a operadora, corrigindo lentidão pontual ou quedas que surgem sem motivo aparente.

Quanto tempo deixar desligado

A recomendação mais comum é deixar o roteador fora da tomada por alguns minutos antes de ligá-lo novamente.

Esse intervalo costuma ser suficiente para o sistema reiniciar por completo e retomar a conexão de maneira mais estável.

No fim das contas, não se trata de uma solução mágica para todos os problemas de internet, mas de um cuidado simples que pode ajudar no dia a dia.

Quando a conexão começa a falhar sem explicação clara, esse pequeno gesto pode ser um bom primeiro passo antes de medidas mais complexas.

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