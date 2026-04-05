Adeus, cabideiro: item saiu da moda e as novas opções são bem melhores, segundo arquitetos
Entrada da casa deixou de ser apenas um espaço de passagem e passou a concentrar soluções que unem organização, estilo e praticidade
O cabideiro tradicional, por muito tempo visto como peça quase obrigatória perto da porta, vem perdendo espaço em projetos mais atuais. A mudança não acontece apenas por estética: cada vez mais, a entrada da casa é pensada como um ambiente funcional, capaz de organizar a rotina sem comprometer a harmonia da decoração.
Em vez da estrutura clássica, que muitas vezes concentra casacos, bolsas e objetos de forma desordenada, novas soluções passaram a ganhar protagonismo.
A proposta agora é aproveitar melhor cada canto, especialmente em imóveis menores, e transformar o hall em um espaço mais inteligente.
Entre as alternativas que vêm se destacando estão os bancos com espaço interno para guardar sapatos e acessórios, os trilhos de parede com ganchos, os módulos de entrada que reúnem apoio e armazenamento, os painéis com suportes embutidos e até consoles estreitos com cestos ou prateleiras.
Além de mais discretas, essas opções oferecem versatilidade para diferentes estilos de casa.
Entrada mais organizada e visual mais leve
A principal vantagem dessas substituições está na combinação entre praticidade e design.
Enquanto o cabideiro tradicional costuma ocupar espaço visual e nem sempre atende a todas as necessidades da rotina, os novos modelos permitem acomodar mais itens e manter o ambiente com aparência mais limpa.
Essa tendência também acompanha uma mudança no jeito de morar.
Hoje, a entrada da casa precisa funcionar como extensão da rotina, servindo para apoiar chaves, mochilas, correspondências, calçados e outros objetos de uso diário.
O que observar antes de trocar a peça
Antes de substituir o cabideiro, vale considerar o tamanho disponível, a quantidade de itens usados no dia a dia e a proposta do ambiente.
Em espaços compactos, soluções verticais costumam funcionar melhor. Já em áreas maiores, módulos mais completos podem entregar conforto e organização ao mesmo tempo.
No fim das contas, a troca revela uma tendência clara: a decoração deixou de aceitar peças apenas por tradição e passou a priorizar aquilo que realmente facilita a vida.
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