Em que mês do ano nascem as pessoas mais bonitas e atraentes, segundo estudo

Curiosidade que mistura comportamento, percepção e época do ano voltou a chamar atenção de quem adora descobrir padrões inusitados.

Layne Brito - 05 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Receitas Da Cris)

Algumas teorias parecem leves demais para render assunto, mas bastam poucos segundos para prender a atenção de muita gente. Quando a conversa envolve beleza, charme e a possibilidade de existir um padrão escondido por trás disso, a curiosidade cresce ainda mais.

Foi exatamente nesse terreno que voltou a circular uma pergunta capaz de mexer com a vaidade e com o interesse de quem gosta de descobertas curiosas: afinal, existe mesmo um mês do ano mais associado ao nascimento de pessoas consideradas mais bonitas e atraentes?

A ideia pode soar exagerada à primeira vista. Afinal, atratividade envolve uma série de fatores que passam por gosto pessoal, contexto social, traços físicos e até a forma como cada pessoa se apresenta ao mundo.

Ainda assim, esse tipo de levantamento voltou a ganhar força por tentar relacionar o mês de nascimento à forma como a beleza é percebida.

E, no caso de quem vive no hemisfério sul, um mês específico aparece com mais destaque.

O mês mais citado nesse tipo de levantamento

De acordo com esse tipo de análise, outubro é o mês mais associado ao nascimento das pessoas vistas como mais bonitas e atraentes no hemisfério sul.

Já no hemisfério norte, o mês apontado costuma ser abril.

A explicação mais repetida gira em torno de fatores ambientais presentes durante a gestação e nos primeiros meses de vida, como clima, luminosidade e condições sazonais.

A teoria sustenta que esses elementos poderiam influenciar alguns aspectos do desenvolvimento e, mais tarde, refletir em características ligadas à aparência e à percepção estética.

Ainda assim, o tema costuma ser tratado muito mais como uma curiosidade do que como uma verdade definitiva.

Curiosidade chama atenção, mas não define ninguém

Mesmo com o destaque dado a outubro, esse tipo de associação está longe de ser uma regra absoluta.

Beleza e atratividade não dependem apenas de um detalhe no calendário, mas de uma soma de fatores que envolvem aparência, presença, estilo, expressão e até confiança.

No fim das contas, esse tipo de conteúdo chama atenção porque mistura vaidade, curiosidade e uma pergunta que muita gente corre para conferir na própria data de nascimento.

E, gostando ou não da teoria, quem nasceu em outubro certamente ganha um motivo a mais para entrar na brincadeira.

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