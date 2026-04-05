GCM adia paralisação após prefeito de Senador Canedo perder o pai

Categoria alega salários defasados e pede valorização profissional

Natália Sezil - 05 de abril de 2026

Guarda Civil Municipal de Senador Canedo. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Senador Canedo)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, decidiu adiar a paralisação que aconteceria na próxima quarta-feira (08), pedindo por valorização profissional e aumento dos salários.

A decisão acontece em respeito ao luto do prefeito, Fernando Pellozo (UB), que perdeu o pai neste sábado (05).

Em nota, a corporação escreveu: “neste momento de dor, nos solidarizamos com o prefeito, seus familiares e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte os corações e conceda força para enfrentar esta irreparável perda”.

Os agentes planejavam sair da Praça Criativa às 09h, em direção ao Paço Municipal. Até então, a manifestação, que seria o primeiro ato da mobilização geral, ainda não ganhou uma nova data.

Segundo a categoria, o movimento surge após tentativas frustradas de negociação com a gestão municipal. Os profissionais, que não descartam uma paralisação total das atividades, apontam que o salário atual (que varia de R$ 4 mil brutos até R$ 8 mil) é um dos mais baixos da região Metropolitana.

Eles alegam que iniciam a carreira recebendo entre 36% e 49% a menos do que os demais órgãos de segurança pública e pedem um ajuste mínimo para cerca de R$ 6,5 mil.

A expectativa é de que a manifestação conte com aproximadamente 90 guardas no período da tarde, representando mais da metade do efetivo total da GCM, de cerca de 150 agentes.

A Prefeitura de Senador Canedo nega qualquer recusa de diálogo com a categoria.

Em nota enviada ao Portal 6 nesta sexta-feira (03), a administração municipal escreveu que “as atuais reivindicações foram apresentadas ao Comando, e encaminhadas a três secretários da atual gestão, incluindo uma conversa de integrantes do movimento com o prefeito, no início do ano”.

Também defendeu que os agentes nunca foram tão valorizados, alegando que corrige defasagens salariais históricas e que negocia com os integrantes “em busca de possíveis melhorias para a categoria”.

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