Acordo com China sobre terras raras será concluído até dia 27, diz secretário de Comércio dos EUA

Países já chegaram a um acordo preliminar, e chineses suspenderam por um ano a medida que aumentou as restrições para exportação dos materiais

Terras raras são extraídas em Goiás (Foto: Divulgação/SVPM)
O secretário de Comércio dos EUA, Scott Bessent, afirmou neste domingo (16) que espera um acordo entre o país e a China sobre terras raras até 27 de novembro, quando ocorre o feriado de Dia de Ação das Graças, um dos principais para os norte-americanos.

No mês passado, os dois países chegaram a um acordo preliminar, no qual os chineses suspenderam por um ano a medida que aumentou as restrições para exportação dos materiais cruciais para fabricar produtos de alta tecnologia fundamentais para vários setores que vão da defesa à energia limpa.

“Estou confiante de que, após nossa reunião na Coreia do Sul entre os dois líderes, Trump e Xi (Jinping), a China honrará seus acordos”, afirmou Bessent em entrevista ao programa “Sunday Morning Futures” da Fox News.

O secretário do Tesouro insistiu que, conforme acordado por Trump e Xi, as terras raras “circularão livremente, como antes de 4 de abril”, data em que a China impôs restrições exigindo licenças de exportação para certos produtos em resposta às tarifas generalizadas de Trump.

De acordo com o acordo bilateral, os Estados Unidos reduzirão as tarifas sobre produtos chineses, e Pequim comprará pelo menos 12 milhões de toneladas métricas de soja dos EUA até o final deste ano e 25 milhões de toneladas métricas em 2026.

A China, que havia parado de comprar soja norte-americana em resposta às tarifas de Trump, “transformou nossos excelentes produtores de soja em peões”, declarou Bessent. “Mas acreditamos que remediamos essa situação”.

