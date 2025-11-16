Celulares mais vendidos de 2025 surpreendem com modelos que ninguém esperava no topo

Modelos que mexeram com o ranking global

Gabriel Yuri Souto - 16 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

No primeiro trimestre de 2025, o universo dos smartphones apresentou uma cena quase surpreendente: quem esperava ver apenas os gigantes da faixa “top premium” dominando, deparou-se com surpresas.

De acordo com o levantamento da Counterpoint Research, o modelo mais vendido globalmente foi o Apple iPhone 16 — ou seja, o “básico” da linha premium da Apple — e não mais um dispositivo ultra-caro ou de nicho.

Isso mostra duas pistas interessantes: primeiro, que a “base” de uma linha premium pode capturar mais volume do que a versão “Pro/Ultra”; segundo, que consumidores em mercados emergentes ou em plena maturação estão puxando rankings clássicos.

Segundo outro estudo, a expansão do mercado global foi de apenas 3% em Q3 de 2025, evidenciando que volume conta cada vez mais — não apenas inovação bravíssima.

Quem subiu?

O iPhone 16 foi o líder absoluto.

Em seguida vieram os modelos Pro da Apple, com muita força, e depois o Samsung Galaxy A16 como o Android mais vendido nesse período.

Outro dado: modelos baratos (ou menos caros) já figuravam entre os mais vendidos, o que reforça que a demanda por “bom custo-benefício” está firme.

Por que essa virada?

O iPhone 16 foi estruturado de modo a oferecer performance premium com preço mais contido, reduzindo a distância para o Pro, segundo análises.

A Samsung apostou em volumes menores de flagship para focar no médio/baixo custo (ex: A16) e em regiões onde a penetração ainda cresce.

Em paralelo, o mercado global não está explodindo em volume — ou seja, quem quer vender precisa ser estratégico e escalar.

Nem sempre o “topo absoluto” (Ultra/Max) é o mais vendido: o iPhone 16 básico mostra que equilíbrio entre preço, performance e alcance importa.

Marcas que capturam mercados emergentes com modelos de menor custo estão ganhando consideração — segmentar apenas o topo pode limitar volume.

Em economia global mais contida, vendas de volume (preço moderado) podem importar mais do que “o que tem mais pixels, mais zoom ou mais mil-megahertz”.

Se você está pensando em trocar de smartphone ou cobrir esse segmento, vale observar modelos “fora do radar” que, por preço ou abrangência, estão liderando rankings — não só os flagships anunciados com estardalhaço.

Assim, no ranking mundial de 2025, o que domina não é necessariamente o que você imagina quando entra numa loja pensando em “o melhor do ano”. Às vezes, o melhor negócio está ali, no meio-termo entre poder e preço — e é esse espaço que vem ditando o rumo das vendas.

