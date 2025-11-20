Truque prático para limpar a lente do óculos sem arranhar ou embaçar a lente

Pequenos hábitos silenciosos evitam prejuízos que muita gente só percebe tarde demais

Magno Oliver - 20 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Manter as lentes dos óculos limpas pode parecer uma tarefa simples, mas pequenos erros da rotina acabam causando manchas, arranhões e até o temido embaçamento. Tecidos errados, produtos abrasivos e limpezas rápidas feitas “de qualquer jeito” estão entre os maiores responsáveis por desgastar a superfície da lente, reduzindo sua vida útil.

Os técnicos em lentes de ótica reforçam que a escolha do método correto faz toda a diferença e que um bom truque caseiro, seguro e rápido, limpa profundamente, evita riscos e ainda cria uma camada que impede o embaçamento por horas.

Um método famoso no TikTok vem ganhando espaço entre usuários de lentes com e sem antirreflexo, justamente pela eficácia e pela simplicidade do passo a passo.

O método viral combina três elementos fundamentais: água corrente, detergente neutro e aquele pano feito exclusivamente para lentes. A técnica não exige força, não deixa resíduo e protege o revestimento que a maioria das lentes modernas carrega.

Passe as lentes em água corrente, depois aplique uma gotinha de detergente neutro, espalhe em movimentos circulares com as pontas dos dedos. O detergente quebra a oleosidade dos dedos, suor e maquiagem sem agredir o tratamento da lente.

Depois enxágue completamente até não sobrar espuma. Seque com pano de microfibra próprio para lentes para absorver a água sem arranhar e não solta fiapos, algo que tecidos comuns não conseguem evitar. Finalize com movimentos suaves no centro e bordas.

