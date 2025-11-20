Truque prático para limpar a lente do óculos sem arranhar ou embaçar a lente
Pequenos hábitos silenciosos evitam prejuízos que muita gente só percebe tarde demais
Manter as lentes dos óculos limpas pode parecer uma tarefa simples, mas pequenos erros da rotina acabam causando manchas, arranhões e até o temido embaçamento. Tecidos errados, produtos abrasivos e limpezas rápidas feitas “de qualquer jeito” estão entre os maiores responsáveis por desgastar a superfície da lente, reduzindo sua vida útil.
Os técnicos em lentes de ótica reforçam que a escolha do método correto faz toda a diferença e que um bom truque caseiro, seguro e rápido, limpa profundamente, evita riscos e ainda cria uma camada que impede o embaçamento por horas.
Um método famoso no TikTok vem ganhando espaço entre usuários de lentes com e sem antirreflexo, justamente pela eficácia e pela simplicidade do passo a passo.
O método viral combina três elementos fundamentais: água corrente, detergente neutro e aquele pano feito exclusivamente para lentes. A técnica não exige força, não deixa resíduo e protege o revestimento que a maioria das lentes modernas carrega.
Passe as lentes em água corrente, depois aplique uma gotinha de detergente neutro, espalhe em movimentos circulares com as pontas dos dedos. O detergente quebra a oleosidade dos dedos, suor e maquiagem sem agredir o tratamento da lente.
Depois enxágue completamente até não sobrar espuma. Seque com pano de microfibra próprio para lentes para absorver a água sem arranhar e não solta fiapos, algo que tecidos comuns não conseguem evitar. Finalize com movimentos suaves no centro e bordas.
