O erro comum na hora de passar roupas que pode estragar os tecidos sem você notar

Com atenção e pequenos cuidados, você mantém os tecidos preservados, economiza dinheiro e ainda facilita sua rotina

Pedro Ribeiro - 14 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Arte & Casa)

Passar roupas parece uma tarefa simples, mas exige mais cuidado do que muita gente imagina.

Um erro bastante comum, repetido quase sempre por pressa ou falta de atenção, pode danificar os tecidos de forma silenciosa.

Muitas vezes, você só percebe quando a peça já perdeu o brilho, a cor ou até a forma original.

Por isso, entender esse detalhe faz toda a diferença para manter as roupas bonitas por mais tempo.

O maior problema na hora de passar roupas é não ajustar a temperatura do ferro de acordo com o tipo de tecido. Tecidos delicados, como seda ou sintéticos, não suportam calor alto e acabam queimando, mesmo que não apareçam manchas na hora.

Já tecidos mais pesados, como jeans ou algodão, precisam de mais calor para ficarem lisos. Usar a mesma regulagem para tudo é um atalho perigoso.

Como esse hábito afeta os tecidos

Quando a temperatura está errada, os tecidos sofrem desgaste acelerado. Eles podem perder a cor, ficar amarelados ou até apresentar brilho excessivo em algumas partes.

Em casos mais graves, a peça pode até encolher ou deformar. Isso significa que, sem perceber, você reduz a vida útil das roupas e precisa substituí-las mais cedo.

Como evitar esse problema

O primeiro passo é sempre verificar a etiqueta da roupa antes de passar. Ela indica a temperatura ideal para cada tecido.

Outra dica é começar com as peças mais delicadas, usando o ferro em temperaturas mais baixas, e ir aumentando gradualmente conforme for passando roupas mais grossas. Isso evita ajustes constantes e protege melhor os tecidos.

Cuidados extras que fazem diferença

Além da temperatura, alguns hábitos ajudam a conservar as peças. Usar um pano fino entre o ferro e a roupa, por exemplo, cria uma camada protetora contra o calor.

Outra prática útil é passar as roupas ainda levemente úmidas, o que facilita o processo e exige menos calor. Também é importante limpar a base do ferro regularmente, já que resíduos acumulados podem manchar o tecido.

Passar roupas é uma tarefa do dia a dia, mas um detalhe simples pode mudar tudo. Ajustar corretamente a temperatura do ferro evita danos invisíveis e garante que suas peças durem mais tempo.

