Hortaliça brasileira é eleita o alimento mais saudável do mundo

Estudo dos Estados Unidos avaliou 41 alimentos e colocou a hortaliça, cultivada amplamente no Brasil, no topo do ranking global de densidade nutricional

Magno Oliver - 21 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O Brasil sempre teve destaque na produção agrícola, e uma de suas hortaliças mais tradicionais ganhou reconhecimento internacional.

O agrião, amplamente cultivado em regiões como Biritiba Mirim, em São Paulo — conhecida como “capital do agrião” — foi eleito o alimento mais saudável do planeta por pesquisadores da Universidade William Paterson, em Nova Jersey (EUA).

A pesquisa analisou 41 alimentos e avaliou a densidade nutricional de cada um deles, levando em conta a variedade e a quantidade de nutrientes presentes em relação ao total de calorias.

Para a classificação final, os especialistas consideraram 17 nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e compostos associados à prevenção de doenças.

O objetivo do estudo foi identificar quais alimentos oferecem o maior benefício à saúde por porção consumida. E, segundo os pesquisadores, nenhum outro ingrediente apresentou um equilíbrio tão completo quanto o agrião.

O ranking dos alimentos mais saudáveis

Confira os dez primeiros colocados na lista internacional:

1 – Agrião;

2 – Alface chinesa;

3 – Acelga;

4 – Folha de beterraba;

5 – Espinafre;

6 – Chicória;

7 – Alface comum;

8 – Salsinha;

9 – Alface romana;

10 – Couve.

O estudo destaca que verduras de folhas verde-escuras dominam o topo do ranking devido à alta concentração de vitaminas, minerais e antioxidantes, fundamentais para a manutenção da saúde e prevenção de doenças crônicas.

O reconhecimento reforça o valor do agrião na alimentação cotidiana e evidencia o potencial nutricional das hortaliças cultivadas no Brasil — que continuam conquistando espaço tanto na mesa quanto na ciência.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!