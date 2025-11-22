Barriga sem gordura: 6 truques comprovados para secar e conquistar o corpo ideal

Algumas estratégias podem tornar o processo mais eficiente e encurtar o caminho até o resultado

Magno Oliver - 22 de novembro de 2025

(Foto: Freepik)

A busca por eliminar a gordura abdominal e revelar o abdômen definido é comum entre quem treina. Porém, antes de mergulhar em promessas milagrosas, é preciso aceitar um fato: não existe queima de gordura localizada.

O corpo não escolhe onde vai perder gordura primeiro — e não existe método secreto para acelerar isso em regiões específicas.

O que funciona, de verdade, é o equilíbrio entre alimentação, treino e gasto energético total. Dentro desse princípio, algumas estratégias podem tornar o processo mais eficiente e encurtar o caminho até o resultado.

Com a orientação da nutricionista, educadora física e atleta fitness Dani Borges, o site Terra reuniu seis atitudes que fazem diferença na prática. Confira:

1. Trabalhe o corpo todo nos treinos

Segundo Dani, treinar todas as regiões é essencial para melhorar firmeza, corrigir flacidez e estimular o desenvolvimento muscular. Isso aumenta o gasto calórico global e melhora a composição corporal.

Pular treinos compromete o resultado, já que cada grupo muscular tem impacto na sua evolução geral.

2. Crie um déficit calórico — mas com inteligência

Para reduzir gordura, o corpo precisa gastar mais do que consome. É o famoso déficit calórico. Mas nada de cortes radicais: a especialista reforça que reduções bruscas são insustentáveis e prejudicam saúde e rendimento.

A perda deve ser gradual, ajustada ao metabolismo e ao tipo de treino realizado.

3. Inclua abdominais na rotina

Fazer abdominal não “seca barriga”, mas é indispensável para construir a musculatura que futuramente ficará visível. Além disso, fortalece o core e previne lesões — especialmente em exercícios de membros inferiores.

Dani recomenda de duas a três sessões por semana, com três a quatro séries de três a cinco exercícios.

4. Priorize proteínas nas refeições

As proteínas ajudam na manutenção de massa magra durante o processo de definição, aumentam a saciedade e têm alto custo metabólico — ou seja, o corpo gasta energia para digeri-las. Para quem busca definição, esse macronutriente é indispensável.

5. Construa músculo antes de pensar em “secar”

Sem massa muscular, não existe definição. Dani destaca que primeiro é preciso ter músculos desenvolvidos sob a camada de gordura.

Quando a perda de gordura começar, serão essas estruturas que darão aparência desenhada ao corpo.

6. Combine aeróbico, musculação e dieta

A musculação é a atividade que mais contribui para a perda de gordura no longo prazo. Isso acontece por causa do EPOC, efeito que mantém o gasto calórico elevado por até 48 horas após o treino. O aeróbico, por sua vez, queima calorias apenas durante a execução.

Por isso, o melhor plano é alinhar tudo: treino de força, atividades cardiovasculares e alimentação ajustada ao seu objetivo.

