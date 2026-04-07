Segundo a psicanálise, adultos que guardam tudo para si podem ter sido crianças que nunca incomodavam ninguém

Em muitos casos, hábitos emocionais construídos ainda na infância seguem presentes de forma silenciosa e acabam moldando relações, medos e formas de reagir ao mundo

Layne Brito - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem sempre o silêncio é sinal de tranquilidade. Em muitos casos, ele pode esconder desconfortos antigos, inseguranças profundas e uma dificuldade persistente de transformar sentimentos em palavras.

Ao longo da vida, há pessoas que se acostumam a suportar tudo sozinhas, evitam pedir ajuda, fogem de conflitos e carregam dores sem dividir com ninguém.

Para quem vê de fora, pode parecer apenas discrição ou jeito reservado. Por dentro, no entanto, esse comportamento pode ter raízes muito mais delicadas.

Na leitura da psicanálise, certos padrões emocionais da vida adulta não surgem do nada.

Eles podem estar ligados a experiências da infância, especialmente quando a criança aprende, cedo demais, que demonstrar incômodo, tristeza, medo ou necessidade pode gerar rejeição, repreensão ou indiferença.

Aos poucos, ela passa a entender que o melhor caminho é se calar, não dar trabalho e não ocupar espaço demais.

Esse aprendizado, repetido ao longo do tempo, pode acompanhar a pessoa até a fase adulta.

Assim, sentimentos deixam de ser expressos com naturalidade e passam a ser guardados, engolidos ou adiados.

O adulto, então, se torna alguém que aparenta força, mas que encontra dificuldade para pedir apoio, impor limites ou admitir que também precisa ser cuidado.

Em muitos casos, esse comportamento aparece em relações afetivas, familiares e profissionais.

A pessoa evita desagradar, teme parecer frágil e sente culpa ao demonstrar vulnerabilidade. Com isso, cria o hábito de resolver tudo sozinha, mesmo quando está emocionalmente sobrecarregada.

O silêncio, que um dia serviu como proteção, passa a funcionar como prisão.

Observar esses sinais não significa transformar toda experiência em diagnóstico, mas pode abrir espaço para reflexão.

Entender de onde vêm certos bloqueios emocionais é, muitas vezes, o primeiro passo para construir relações mais saudáveis e uma forma mais leve de lidar com o que se sente.

Em alguns casos, buscar acolhimento profissional também pode ser importante nesse processo.

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