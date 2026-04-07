A cidade goiana com a maior área de jabuticabeiras do mundo e uma produção de vinhos deliciosos
Fazenda em Hidrolândia reúne milhares de árvores, atrai turistas e transforma a fruta em diversos produtos
A cidade goiana com a maior área de jabuticabeiras do mundo tem se tornado um dos destinos mais curiosos do estado. Localizada em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, a Fazenda Jabuticabal reúne milhares de pés da fruta e atrai visitantes todos os anos.
O local, que fica no distrito de Nova Fátima, abre para visitação principalmente durante a safra, entre setembro e outubro.
Um “mar” de jabuticabeiras
A fazenda conta com mais de 42 mil pés de jabuticaba, o que a coloca entre as maiores produtoras do Brasil e do mundo.
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Além disso, caminhar pelo local é uma experiência diferenciada.
Visitantes podem:
- colher frutas direto do pé
- fazer piqueniques
- descansar em redes sob as árvores
- passar o dia em meio à natureza
Assim, o espaço se tornou referência em turismo rural em Goiás.
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História que começou em 1947
A origem da Fazenda Jabuticabal remonta ao ano de 1947.
Na época, Antônio Batista da Silva plantou os primeiros pés de jabuticaba ao lado da esposa, Maria da Luz de Jesus.
Além disso, o crescimento da plantação acompanhou o desenvolvimento de Goiânia.
Com o passar dos anos, a família expandiu a produção e transformou o local em um verdadeiro patrimônio regional.
Da fruta ao vinho
Com o aumento da produção, parte das frutas começou a ser aproveitada de forma industrial.
Assim, em 1999, surgiu a Vinícola Jabuticabal, com tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás.
Hoje, o espaço produz:
- vinhos
- geleias
- doces
- cachaças
- sorvetes
- bebidas derivadas
Além disso, a vinícola também recebe visitantes interessados em conhecer o processo.
Experiência completa para visitantes
Quem visita a fazenda não encontra apenas a fruta in natura.
Também é possível experimentar diversos produtos feitos com jabuticaba.
Dessa forma, o passeio se transforma em uma experiência gastronômica e cultural.
Além disso, a estrutura do local oferece tranquilidade para quem busca fugir da rotina urbana.
Benefícios da jabuticaba
A jabuticaba é uma fruta nativa da Mata Atlântica e rica em nutrientes.
Entre os principais benefícios, estão:
- presença de vitamina C
- vitaminas do complexo B
- ferro
- ação antioxidante
Além disso, a fruta tem baixo valor calórico, com cerca de 58 calorias a cada 100 gramas.
Consumo exige atenção
Apesar dos benefícios, o consumo em excesso pode causar desconfortos.
Isso porque a fruta é rica em fibras.
Por isso, exageros podem provocar:
- inchaço
- gases
- desconforto intestinal
Assim, o ideal é consumir com moderação.
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