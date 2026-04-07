A cidade goiana com a maior área de jabuticabeiras do mundo e uma produção de vinhos deliciosos

Fazenda em Hidrolândia reúne milhares de árvores, atrai turistas e transforma a fruta em diversos produtos

Gabriel Yuri Souto - 07 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A cidade goiana com a maior área de jabuticabeiras do mundo tem se tornado um dos destinos mais curiosos do estado. Localizada em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, a Fazenda Jabuticabal reúne milhares de pés da fruta e atrai visitantes todos os anos.

O local, que fica no distrito de Nova Fátima, abre para visitação principalmente durante a safra, entre setembro e outubro.

Um “mar” de jabuticabeiras

A fazenda conta com mais de 42 mil pés de jabuticaba, o que a coloca entre as maiores produtoras do Brasil e do mundo.

Além disso, caminhar pelo local é uma experiência diferenciada.

Visitantes podem:

colher frutas direto do pé

fazer piqueniques

descansar em redes sob as árvores

passar o dia em meio à natureza

Assim, o espaço se tornou referência em turismo rural em Goiás.

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História que começou em 1947

A origem da Fazenda Jabuticabal remonta ao ano de 1947.

Na época, Antônio Batista da Silva plantou os primeiros pés de jabuticaba ao lado da esposa, Maria da Luz de Jesus.

Além disso, o crescimento da plantação acompanhou o desenvolvimento de Goiânia.

Com o passar dos anos, a família expandiu a produção e transformou o local em um verdadeiro patrimônio regional.

Da fruta ao vinho

Com o aumento da produção, parte das frutas começou a ser aproveitada de forma industrial.

Assim, em 1999, surgiu a Vinícola Jabuticabal, com tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás.

Hoje, o espaço produz:

vinhos

geleias

doces

cachaças

sorvetes

bebidas derivadas

Além disso, a vinícola também recebe visitantes interessados em conhecer o processo.

Experiência completa para visitantes

Quem visita a fazenda não encontra apenas a fruta in natura.

Também é possível experimentar diversos produtos feitos com jabuticaba.

Dessa forma, o passeio se transforma em uma experiência gastronômica e cultural.

Além disso, a estrutura do local oferece tranquilidade para quem busca fugir da rotina urbana.

Benefícios da jabuticaba

A jabuticaba é uma fruta nativa da Mata Atlântica e rica em nutrientes.

Entre os principais benefícios, estão:

presença de vitamina C

vitaminas do complexo B

ferro

ação antioxidante

Além disso, a fruta tem baixo valor calórico, com cerca de 58 calorias a cada 100 gramas.

Consumo exige atenção

Apesar dos benefícios, o consumo em excesso pode causar desconfortos.

Isso porque a fruta é rica em fibras.

Por isso, exageros podem provocar:

inchaço

gases

desconforto intestinal

Assim, o ideal é consumir com moderação.

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