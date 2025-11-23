Inconformado com término, homem invade casa de ex em Anápolis e provoca pânico

Homem foi preso e conduzido até uma delegacia do município, para que fossem tomadas as devidas medidas legais

Da Redação - 23 de novembro de 2025

Casa teve foco de incêndio e destruição em cômodos diversos. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem em flagrante após ele ameaçar incendiar a residência da ex-companheira, em Anápolis.

Conforme o relato de testemunhas, a vítima vinha sendo ameaçada há alguns dias, pelo fato de que o suspeito não aceitaria o fim do relacionamento de 10 anos.

Assim, o suposto autor teria invadido a casa da mulher, com a qual teve dois filhos, e ameaçado colocar fogo na residência.

Diante dos fatos, a PM foi acionada e conseguiu conter o homem, que se encontrava em um estado de agitação.

Com ele, foi encontrado um estilete no bolso. Além disso, ao averiguar a casa, os militares encontraram roupas espalhadas, objetos quebrados e focos de incêndio em um tapete e em materiais como papéis e papelão.

Considerando o risco à vítima e o contexto de violência doméstica, o homem foi conduzido a uma delegacia de Anápolis, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dele, pelo crime de ameaça.

Agora, caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às apurações do ocorrido.

