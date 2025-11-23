Inconformado com término, homem invade casa de ex em Anápolis e provoca pânico

Homem foi preso e conduzido até uma delegacia do município, para que fossem tomadas as devidas medidas legais

Da Redação Da Redação -
Inconformado com término, homem invade casa de ex em Anápolis e provoca pânico
Casa teve foco de incêndio e destruição em cômodos diversos. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem em flagrante após ele ameaçar incendiar a residência da ex-companheira, em Anápolis.

Conforme o relato de testemunhas, a vítima vinha sendo ameaçada há alguns dias, pelo fato de que o suspeito não aceitaria o fim do relacionamento de 10 anos.

Assim, o suposto autor teria invadido a casa da mulher, com a qual teve dois filhos, e ameaçado colocar fogo na residência.

Leia também

Diante dos fatos, a PM foi acionada e conseguiu conter o homem, que se encontrava em um estado de agitação.

Com ele, foi encontrado um estilete no bolso. Além disso, ao averiguar a casa, os militares encontraram roupas espalhadas, objetos quebrados e focos de incêndio em um tapete e em materiais como papéis e papelão.

Considerando o risco à vítima e o contexto de violência doméstica, o homem foi conduzido a uma delegacia de Anápolis, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dele, pelo crime de ameaça.

Agora, caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às apurações do ocorrido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias