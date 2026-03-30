Mulher foi arrastada pelo pescoço após caminhão romper fios de poste, em Anápolis

Vítima sofreu pancada na cabeça, apresentou perda de memória e segue em observação após piora no quadro

Pedro Ribeiro - 30 de março de 2026

Lorena sofreu com escoriações no pescoço. (Foto: Imagens cedidas por Alex Santos)

Uma mulher, de 36 anos, foi vítima de um acidente grave após ser atingida por fios de internet que foram arrancados por um caminhão, no bairro Boa Vista, em Anápolis, no último sábado (28).

De acordo com o marido da vítima, Alex Santos, Lorena Cristina da Silva saiu de casa por volta das 14h para colocar o lixo para fora quando um caminhão, que transportava caixas d’água em altura elevada, passou pela rua e acabou rompendo a fiação de um poste.

Com o impacto, um dos fios atingiu o pescoço dela e chegou a dar duas voltas na região.

Ainda segundo o relato, o veículo continuou em movimento, puxando a vítima, que foi derrubada e arrastada por alguns metros.

Em um ato de reflexo, Lorena conseguiu colocar a mão entre o fio e o pescoço, o que evitou um enforcamento mais grave.

O marido relatou que ouviu a movimentação e, ao sair para verificar, encontrou a esposa caída e cercada por pessoas.

Após cair, ela bateu a cabeça e apresentou perda de memória recente e episódios de desmaio.

No mesmo dia, foi levada ao hospital, onde realizou exames de imagem.

Apesar de não terem sido constatadas fraturas, ela apresentava marcas no pescoço e recebeu alta.

No entanto, nos dias seguintes, o quadro se agravou. Lorena passou a apresentar sonolência excessiva, confusão mental, alterações de pressão e fortes dores de cabeça, o que levou a família a retornar ao hospital nesta segunda-feira (30), onde ela permanece em observação e deve repetir exames.

O motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro.

O caso gera preocupação quanto à altura irregular de cargas e à situação da fiação em vias urbanas.