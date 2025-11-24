Berry’s Sorveteria prepara uma verdadeira “chuva de descontos” para a Black Week em Anápolis

De cookies a sorvete grátis: Berry’s lança série de descontos durante a Black Week

Damara Dantas Damara Dantas -
berry's sorveteria
(Foto: Divulgação/Berry’s Anápolis)

A Berry’s Sorveteria vai transformar a última semana de novembro em um festival de ofertas para os apaixonados por sobremesas. A tradicional Black Week da marca chega com descontos diários e diferentes, válidos exclusivamente para compras na loja física.

Na segunda-feira (24), os clientes vão encontrar 50% de desconto em todos os cookies, abrindo a semana com uma das opções mais populares do cardápio. Já na terça-feira (25), qualquer milk-shake da casa terá R$ 10 de desconto, criando uma oportunidade para quem gosta de combinações mais ousadas ou clássicas.

A quarta-feira (26) será dedicada ao Brownie Day, com 50% off no brownie na chapa de chocolate, um dos favoritos do público, e na compra de qualquer sorvete da loja, o cliente ganha um brownie simples. Na quinta (27), quem participa do programa CashBerry’s terá motivo extra para passar por lá: o valor de cashback acumulado será em dobro.

Para encerrar a semana em grande estilo, a sexta-feira (28) chega com uma das promoções mais procuradas: leve 2, pague 1. Na compra de um sorvete, o cliente leva outro totalmente grátis.

A Black Week se torna, assim, uma forma de celebrar o cardápio da Berry’s com descontos que fazem a diferença.

Damara Dantas

Damara Dantas

Gestora comercial e de projetos especiais. Colabora com Portal 6 desde abril de 2025.

