“Eles Vão Te Matar” e outros títulos chegam às salas de cinema em Anápolis nesta semana

De ação e suspense a animação, grade reúne opções variadas entre os dias 26 de março e 1º de abril

Damara Dantas - 31 de março de 2026

Cine Prime. (Foto: Divulgação)

O Cine Prime, localizado no Anashopping, em Anápolis, divulgou a programação da semana com uma seleção de filmes que promete agradar diferentes perfis de público, indo do suspense intenso à animação para toda a família.

Entre os destaques está Eles Vão Te Matar, que chega com proposta voltada ao público que busca tensão e adrenalina, com sessões distribuídas ao longo do dia. Na mesma linha de intensidade, Nuremberg também integra a programação, trazendo uma narrativa mais densa e voltada ao drama histórico.

Para quem prefere histórias impactantes com elementos de terror, Casamento Sangrento: A Viúva aparece como uma das opções, com classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Já o público que busca entretenimento leve encontra espaço com Super Mario Galaxy, exibido especialmente na quarta-feira, e com a animação Cara de Um, Focinho de Outro 2, voltada para toda a família. Outro título que compõe a grade é Uma Segunda Chance, com proposta dramática e classificação para maiores de 16 anos.

As sessões estão distribuídas em diferentes horários ao longo do dia, permitindo maior flexibilidade para o público escolher o melhor momento para assistir aos filmes.

A programação é válida entre os dias 26 de março e 1º de abril, com possibilidade de alterações sem aviso prévio. Para conferir horários atualizados e a disponibilidade das sessões, a orientação é consultar o Instagram @cineprimeanps ou a bilheteria do cinema.