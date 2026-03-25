Super Vi inaugura nova unidade premium e aposta em experiência mais completa de compras em Anápolis

Com proposta renovada, supermercado amplia mix de produtos, reforça qualidade e investe em praticidade para o dia a dia dos clientes

Damara Dantas - 25 de março de 2026

Super Vi passa a operar em um novo formato e traz novidade. (Foto: Divulgação)

Já conhecido pelos anapolinos, o Super Vi passa a operar em um novo formato e traz novidade. A rede inaugurou uma unidade com proposta premium, trazendo um conceito que amplia a experiência de compras e aposta em mais qualidade, variedade e praticidade.

Localizado no AnaShopping, o Super Vi Premium surge como uma evolução da marca na cidade, com ambiente moderno e um mix mais selecionado de produtos, pensado para atender diferentes perfis de consumidores, desde as compras do dia a dia até itens mais específicos.

Entre os destaques está o setor de hortifruti, que ganha reforço na oferta de itens frescos e bem selecionados. A proposta é garantir mais qualidade já na base da alimentação, com produtos que chegam às gôndolas com maior rigor na escolha.

A seleção de queijos também chama atenção, reunindo opções variadas para diferentes ocasiões, desde o consumo no dia a dia até escolhas mais sofisticadas. Com produtos cuidadosamente selecionados, o espaço atende tanto quem busca praticidade quanto quem valoriza sabor e qualidade na hora de compor refeições ou montar tábuas especiais.

Já a peixaria amplia o portfólio com opções frescas, além de um atendimento voltado para quem busca praticidade sem abrir mão da procedência dos alimentos.

A unidade também conta com uma lanchonete, pensada para atender quem passa pelo local e precisa de uma refeição rápida, reforçando o conceito de conveniência que guia o novo momento da marca.

Com corredores amplos, organização e variedade de produtos, o Super Vi Premium oferece uma experiência de compra mais prática e agradável, facilitando a rotina dos clientes ao reunir, em um só lugar, diferentes soluções para o dia a dia.

A unidade funciona diariamente, das 7h às 22h, no AnaShopping. Em feriados, os horários podem sofrer alterações, por isso vale conferir as atualizações pelo Instagram oficial, no @supervipremium.