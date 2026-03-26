Rio Vermelho prepara ofertas especiais para salvar o bolso no fim do mês

Promoções especiais entre os dias 27 e 31 de março garantem descontos em diversos setores

Isabella Valverde - 26 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Rio Vermelho Atacadista)

O fim do mês costuma ser marcado por aquele período mais apertado, em que o dinheiro já está contado e qualquer economia faz diferença. No entanto, para quem faz compras no Rio Vermelho, essa fase pode ser bem mais tranquila.

Entre os dias 27 e 29 de março, os consumidores poderão aproveitar o “Esquenta Fecha Mês”, uma ação promocional que traz ofertas especiais em diversos produtos.

Na sequência, a economia continua no Rio Vermelho com o “Fecha Mês”, realizado nos dias 30 e 31. Nessa etapa, os preços seguem atrativos, garantindo mais oportunidades para quem deseja comprar itens essenciais sem comprometer o orçamento.

Durante toda a campanha, os clientes terão acesso a descontos exclusivos em vários setores do supermercado, como alimentos, bebidas, itens de limpeza e produtos do dia a dia, facilitando a reposição da despensa com mais economia.

As ações acontecem nas unidades do Rio Vermelho Atacadista localizadas nos bairros Maracanã e Pedro Ludovico, em Anápolis, além da unidade de Catalão. Assim, os consumidores podem escolher a loja mais próxima e aproveitar as promoções com mais comodidade.

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