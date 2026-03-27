Supermercado Oliveira promove “Dia O” com ofertas especiais neste sábado em Anápolis

Iniciativa inclui produtos do dia a dia com valores reduzidos e oportunidades em vários setores da loja

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Supermercado Oliveira realiza mais uma edição do "Dia O". (Foto: Divulgação)
Supermercado Oliveira realiza mais uma edição do “Dia O”. (Foto: Divulgação)

Os consumidores de Anápolis terão uma oportunidade para economizar nas compras neste sábado (27). O Supermercado Oliveira realiza mais uma edição do “Dia O”, ação que reúne ofertas em diferentes setores da loja.

A proposta é oferecer condições especiais em produtos do dia a dia, permitindo que os clientes encontrem preços mais acessíveis e variedade em um único lugar.

Entre os destaques, estão itens do hortifruti, além de produtos de frios e outros segmentos essenciais para o abastecimento da casa. A iniciativa busca atender diferentes perfis de consumidores, desde quem procura economia nas compras básicas até quem deseja aproveitar promoções pontuais.

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Segundo o supermercado, as ofertas são válidas por tempo limitado e podem variar conforme a disponibilidade em estoque, o que reforça a importância de antecipar as compras para garantir os melhores preços.

A expectativa é de que a ação movimente a loja ao longo do dia, atraindo consumidores em busca de economia e boas oportunidades.

O Supermercado Oliveira está localizado na Avenida Principal, QD-33, LT-27, Setor Sul 2ª Etapa. Para acompanhar mais ofertas e novidades, os clientes podem acessar o Instagram oficial pelo @supermercado.oliveira321.

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Gestora comercial e de projetos especiais. Colabora com Portal 6 desde abril de 2025.

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