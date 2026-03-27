UniEVANGÉLICA abre inscrições para Vestibular de Medicina 2026.2

Instituição figura entre as mais bem avaliadas de Goiás e reforça destaque na formação médica

Damara Dantas - 27 de março de 2026

Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA se consolidou como referência regional e nacional. (Foto: Divulgação)

A Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026.2 do curso de Medicina, reforçando seu protagonismo na formação médica em Goiás. O edital prevê ingresso no segundo semestre de 2026 e já pode ser acessado pelos candidatos interessados.

O lançamento do vestibular ocorre em um momento de destaque institucional. Na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a UniEVANGÉLICA é a única instituição particular entre as cinco mais bem avaliadas de Goiás, consolidando sua posição entre as referências no ensino médico do estado e na Região Centro-Oeste.

O desempenho no Enamed se soma a outro importante reconhecimento recente: o curso conquistou nota 5 no Conceito de Curso (CC), avaliação presencial do MEC, que atesta o mais alto nível de qualidade acadêmica. O resultado reforça a consistência do projeto pedagógico e a excelência da formação oferecida pela instituição.

Inscrições e prova

As inscrições para o vestibular de Medicina seguem até 20 (boleto) e 21 de maio (cartão), exclusivamente pelo site da instituição. A prova será aplicada no dia 24 de maio, em Anápolis.

O processo seletivo será composto por prova objetiva com 90 questões de conhecimentos gerais, redação em Língua Portuguesa, de caráter eliminatório e classificatório.

Ao todo, são ofertadas 80 vagas para o curso, que tem duração de seis anos e funcionamento em período integral.

Formação alinhada às exigências da medicina contemporânea

Reconhecido pela qualidade do ensino, o curso de Medicina da UniEVANGÉLICA adota metodologias inovadoras, como o Aprendizado Baseado em Problemas (PBL), que coloca o estudante como protagonista do processo formativo.

A proposta integra teoria e prática desde os primeiros períodos, com estágios supervisionados e atuação em projetos de extensão.

Esse modelo de ensino, aliado à infraestrutura moderna e ao corpo docente qualificado, contribui diretamente para os resultados expressivos obtidos em avaliações nacionais, como o Enamed e o Conceito de Curso do MEC.

A expectativa é de que o vestibular 2026.2 atraia candidatos de todo o país em busca de uma formação sólida, inovadora e alinhada às demandas da saúde contemporânea.

Com o novo processo seletivo aberto e resultados de destaque em avaliações nacionais, a UniEVANGÉLICA reafirma sua posição como uma das principais instituições na formação de médicos em Goiás e no Centro-Oeste.

O resultado oficial com a lista dos classificados está previsto para ser divulgado em 05 de junho, com matrículas iniciando no dia 08 do mesmo mês. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (62) 3310 6684 (WhatApp).

Vestibular do curso de Medicina

Os interessados em ingressar em uma das 80 vagas ofertadas para o regime integral devem ficar atentos aos prazos:

– Inscrições: de 26 de março a 20 de maio (via boleto) ou até 21 de maio (via cartão de crédito)

– Taxa: R$ 500,00

– Data da Prova: 24 de maio, na cidade de Anápolis

– Local de Inscrição: exclusivamente pelo site www.unievangelica.edu.br