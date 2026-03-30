Geolab é bicampeã em uma das principais premiações farmacêuticas do país

Premiação é baseada na avaliação de distribuidores e reconhece desempenho, logística e relacionamento com o varejo

Damara Dantas - 30 de março de 2026

Geolab Indústria Farmacêutica voltou a se destacar no cenário nacional. (Foto: Divulgação, @alefotografo)

Durante a Abradilan Conexão Farma 2026, a Geolab Indústria Farmacêutica voltou a se destacar no cenário nacional com a conquista, pelo segundo ano consecutivo, de duas das principais categorias da premiação: Melhor Fornecedor do Ano e Melhor Fornecedor de Medicamentos Similares.

Considerado um dos principais termômetros da cadeia farmacêutica no Brasil, o prêmio é definido a partir da avaliação direta de distribuidores associados à Abradilan. Entre os critérios analisados estão desempenho comercial, qualidade do atendimento, eficiência logística, crescimento e relacionamento com o varejo, fatores que refletem, na prática, o desempenho e a consistência das empresas no setor.

Em um cenário marcado pela competitividade, manter-se no topo evidencia mais do que bons resultados pontuais: aponta para uma trajetória sólida ao longo dos anos. O reconhecimento ganha ainda mais relevância por ocorrer dentro de um dos maiores encontros do segmento no país. Em 2026, a Abradilan Conexão Farma reuniu mais de 33 mil participantes e cerca de 200 empresas expositoras, conectando indústria, distribuição, varejo e especialistas em três dias voltados a negócios, inovação e networking.

Por trás da conquista está uma estrutura formada por mais de 2.200 colaboradores, distribuídos entre áreas estratégicas como pesquisa, desenvolvimento, produção, logística, marketing e relacionamento com o mercado. A atuação integrada dessas equipes sustenta um propósito comum: ampliar o acesso à saúde com qualidade, inovação e responsabilidade.

Essa base operacional e humana sustenta, na prática, a expansão da empresa no mercado nacional. Com sede em Anápolis, um dos principais polos farmacêuticos do Brasil, a Geolab consolidou ao longo dos anos uma atuação relevante no desenvolvimento e distribuição de medicamentos genéricos, similares e produtos OTC, ampliando sua presença em todo o território nacional.

Nesse contexto, o bicampeonato na premiação da Abradilan reforça não apenas o desempenho da companhia, mas também sua capacidade de manter consistência em um mercado dinâmico, competitivo e em constante evolução, o que indica a relevância que a empresa vem consolidando no cenário farmacêutico nacional.