Com 11 milhões de habitantes, maior cidade do Brasil supera a população de mais de 100 países

Um território urbano surpreende especialistas ao alcançar números que ultrapassam fronteiras globais inesperadas

Magno Oliver - 25 de novembro de 2025

Vista aérea de São Paulo. (Foto: Prefeitura de São Paulo)

São Paulo sempre foi reconhecida pelo tamanho, pela força econômica e pelo ritmo frenético. Mas novos levantamentos chamam ainda mais atenção: com mais de 11,9 milhões de habitantes apenas na área municipal, a capital paulista supera a população de mais de 100 países inteiros, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa reforça o papel dominante da metrópole como centro financeiro, cultural e migratório do Brasil.

Localizada no Sudeste do país, São Paulo tornou-se ao longo do último século um polo de atração para pessoas de todas as regiões e até de outras nações em busca de trabalho, educação, oportunidades e diversidade cultural.

Esse movimento constante moldou uma cidade vibrante, multifacetada e repleta de contrastes. Estima-se que, em dias úteis, o número de pessoas circulando chegue a quase 20 milhões, considerando as cidades vizinhas que integram a Grande São Paulo.

A maior cidade do Brasil reúne alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos do país. Na Avenida Paulista, coração financeiro e cultural, museus, centros culturais e arranha-céus dividem espaço com manifestações artísticas e eventos ao ar livre.

O Parque do Ibirapuera, considerado um dos mais importantes da América Latina, oferece áreas verdes, lagos e espaços culturais que atraem moradores e visitantes diariamente. Já no Centro Histórico, locais como o Pátio do Colégio, o Theatro Municipal e o Edifício Martinelli contam parte da trajetória da cidade.

Outro destaque é a gastronomia: São Paulo abriga cozinhas do mundo inteiro e é considerada, por muitos especialistas, a capital gastronômica da América Latina. Bairros como Liberdade, Bixiga, Vila Madalena e Pinheiros oferecem desde culinária tradicional até experiências autorais que atraem chefs e turistas de vários países.

No campo econômico, a capital paulista representa sozinha cerca de 10% do PIB brasileiro e abriga as maiores empresas nacionais e multinacionais instaladas no país. Sua infraestrutura de transportes, ainda desafiadora, segue em expansão com novas linhas de metrô, corredores de ônibus e projetos urbanísticos destinados a atender a crescente demanda populacional.

São Paulo, com sua dimensão monumental, reafirma seu papel como uma das maiores e mais influentes metrópoles do planeta. Uma cidade que não dorme, não para e segue, dia após dia, ampliando seus próprios limites.

