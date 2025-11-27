5 coisas que você nunca deve dizer à imigração dos EUA se quiser evitar contratempos

Algumas respostas inocentes podem levantar suspeitas e até resultar na recusa do visto americano

Gabriel Yuri Souto - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Você já percebeu que, quando o assunto é imigração dos Estados Unidos, até quem está com tudo certo fica com medo de falar a frase errada?

Isso acontece porque os agentes analisam cada detalhe: expressão, tom de voz, nervosismo e, principalmente, as palavras escolhidas.

Uma resposta simples pode ser interpretada como risco de permanência ilegal, falta de planejamento ou até intenção de trabalhar sem autorização.

Por isso, especialistas alertam que é preciso ter muito cuidado com o que dizer, tanto na entrevista do visto quanto ao desembarcar no país. Alguns comentários parecem inofensivos, mas criam red flags imediatas.

A seguir, veja cinco coisas que você nunca deve falar à imigração dos EUA, seja durante a entrevista do visto ou ao entrar no país.

1. “Vou trabalhar nos Estados Unidos”

Essa é uma das respostas que mais causam recusa imediata. Quem pretende trabalhar precisa de um visto específico, e dizer que vai “tentar a vida” no país levanta suspeita de imigração ilegal.

Mesmo que seja uma oportunidade informal ou temporária, essa frase nunca deve ser dita.

2. “Vou ficar na casa de um amigo que mal conheço”

Os agentes querem saber se você tem um plano de hospedagem claro e confiável. Dizer que vai ficar na casa de alguém que você não tem relação forte pode sugerir que você planeja permanecer ilegalmente ou se apoiar em terceiros sem estrutura.

3. “Não sei exatamente quanto vou gastar ou onde vou ficar”

Falta de planejamento é um sinal de alerta para a imigração.

É essencial mostrar que você tem roteiro, reserva de hotel, passagem de volta e dinheiro suficiente para se manter durante a viagem.

4. “Vou estudar ou fazer um curso rápido”

Qualquer estudo, mesmo que curto, exige visto adequado. Se você menciona isso durante a entrevista para turismo, pode ser mal interpretado.

Caso você vá apenas visitar universidades, deixe claro que é somente visita.

5. “Vou ficar o máximo possível”

Mesmo se a viagem for longa, essa frase passa a impressão de que você não tem vínculos fortes no Brasil e pode tentar prolongar a estadia além do limite legal.

Sempre apresente datas claras e motivo definido para retornar.

Falar a verdade é essencial, mas a forma de responder faz toda a diferença. Mostrar organização, segurança e vínculo com o Brasil aumenta muito as chances de aprovação e evita problemas ao chegar ao país.

Com atenção e preparo, o processo se torna mais tranquilo e sem riscos desnecessários.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!