Anvisa suspende venda e consumo do vinagre de maçã da Castelo em todo o país

A medida foi motivada pela Anvisa por irregularidade na composição do produto, colocada em risco o consumidor

Gabriel Yuri Souto - 28 de novembro de 2025

Retirada vinagre de maçã Castelo (Imagem: Reprodução/ IA)

A população que costuma ter vinagre de maçã em casa acabou recebendo um alerta importante. A agência reguladora brasileira (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (26) a suspensão imediata da venda, distribuição e consumo de um lote do vinagre de maçã da marca Castelo.

A decisão foi tomada após análise laboratorial apontar excesso de dióxido de enxofre conservante com potencial alergênico, além de divergência entre o rotulagem e a real composição do produto.

Entenda o que motivou a suspensão

O lote apontado pelas autoridades é o identificado como “12M2”. Em testes realizados pelo laboratório público do Distrito Federal, o produto apresentou 340,65 mg/kg de dióxido de enxofre, bem acima do limite máximo permitido de 200 mg/kg.

A substância é usada como conservante, mas quando não informada ou em excesso pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis. O risco à saúde motivou a ação da Anvisa.

A venda, distribuição, comercialização e o consumo do lote suspenso estão proibidos em todo o Brasil.

Quem comprou o vinagre desse lote pode solicitar troca ou reembolso nos pontos de venda, desde que apresente a embalagem.

Ao notar que o produto é da marca Castelo e pertence ao lote 12M2, o ideal é descartá-lo para não correr riscos à saúde.

Além disso, a presença de aditivos como o dióxido de enxofre exige que o rótulo informe corretamente sua presença. Quando isso não acontece, o consumidor fica exposto ao risco especialmente quem possui sensibilidades.

