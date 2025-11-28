Nova lei proíbe instalar ar-condicionado em casas sem autorização prévia

Seguir as novas regras evita multas, desgastes e prejuízos

Pedro Ribeiro - 28 de novembro de 2025

O ar-condicionado é visto por muita gente como item essencial, principalmente em regiões mais quentes.

No entanto, antes de instalar um ar-condicionado em casa ou no apartamento, é importante entender que esse processo envolve regras específicas.

Vale lembrar que mexer na fachada ou na estrutura de um prédio pode trazer problemas sérios para o morador.

Por isso, conhecer a legislação e as normas internas do condomínio é fundamental para evitar multas, conflitos e até ações judiciais.

Por que a instalação exige autorização

Muita gente acredita que instalar ar-condicionado é algo simples, mas qualquer adaptação que altere a aparência externa do prédio precisa ser autorizada.

O próprio Código Civil, no artigo 1.336, determina que mudanças visíveis na fachada só podem ocorrer depois de uma assembleia aprovar a obra com quórum qualificado.

Isso protege a harmonia visual do edifício e evita modificações feitas sem planejamento.

Regras específicas para modelos split

Mesmo quem opta pelo modelo split precisa seguir regras internas.

A unidade condensadora, por exemplo, não pode ser instalada do lado de fora sem permissão formal.

Quando o morador ignora essa exigência e instala o aparelho por conta própria, o condomínio pode tomar medidas duras.

Entre elas, exigir a retirada imediata, cobrar a recomposição da fachada, aplicar multa e até entrar com processo judicial.

Assim, fica claro que agir sem autorização não compensa.

Quando a instalação pode ser permitida

Apesar das restrições, existem situações em que a instalação do ar-condicionado é liberada.

Isso acontece quando a unidade externa é colocada em um espaço totalmente privativo e não visível da rua.

Outra possibilidade é quando o prédio já possui regras definidas para o aparelho ou quando o morador apresenta um projeto técnico aprovado pelo condomínio.

Mesmo assim, especialistas orientam a solicitar autorização por escrito, para evitar dúvidas no futuro.

Alternativas para quem não pode instalar

Quando o condomínio proíbe qualquer intervenção externa, ainda existem alternativas.

Uma delas é usar aparelhos portáteis, que não precisam de condensadora exposta.

Outra opção é escolher sistemas sem unidade externa aparente ou aproveitar áreas internas liberadas pelo regulamento.

Em prédios novos, muitas construtoras já incluem a pré-instalação do ar-condicionado, o que reduz os conflitos e facilita a vida de todos.

Por que seguir as regras evita problemas

Seguir as normas do condomínio traz mais segurança.

Além de evitar multas, o morador reduz o risco de danos estruturais e mantém a boa convivência com os vizinhos.

Além disso, quando tudo é feito com autorização, o processo se torna mais rápido e tranquilo.

Por isso, antes de comprar o ar-condicionado, vale consultar o síndico, verificar o regulamento e solicitar a devida aprovação.

