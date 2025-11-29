Um cargo alto com um salário de dar inveja está chegando para quem tem um desses 5 signos

Aqui está a promessa de uma virada de emprego e renda farta

Isabella Valverde - 29 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Você já se pegou olhando para as estrelas e pensando se, um dia, vai surgir aquela oportunidade irrecusável?

A ideia de que o zodíaco poderia determinar uma promoção meteórica ou salário de dar inveja atrai multidões.

Neste final de ano, esse sonho é muito grande. Mas convém separar desejo de realidade. Para quem busca sinais nos astros, há quem aponte cinco signos com chances especiais de ascensão. Será? Vamos analisar.

Quem são esses signos

Segundo sites como o UOL Universa, há quem acredite que alguns perfis astrológicos se adaptam melhor ao mercado de trabalho.

Em previsões recentes, cinco signos ganham destaque para 2025/2026:

Touro — reputado pela persistência. A mistura de paciência e foco em resultados o torna candidato natural a cargos de estabilidade ou liderança em ambientes estruturados.

reputado pela persistência. A mistura de paciência e foco em resultados o torna candidato natural a cargos de estabilidade ou liderança em ambientes estruturados. Leão — associado a autoconfiança, carisma e capacidade de se destacar em público. Essas características aparecem com talento especial em funções de visibilidade ou coordenação.

associado a autoconfiança, carisma e capacidade de se destacar em público. Essas características aparecem com talento especial em funções de visibilidade ou coordenação. Virgem — valorizado por atenção aos detalhes e certa capacidade analítica. Essas qualidades podem favorecer cargos administrativos, de planejamento ou controle.

valorizado por atenção aos detalhes e certa capacidade analítica. Essas qualidades podem favorecer cargos administrativos, de planejamento ou controle. Capricórnio — apontado como prático, disciplinado e com perfil estável. Quem deseja crescer devagar e com segurança encontra nesse signo uma boa “característica de fábrica”.

apontado como prático, disciplinado e com perfil estável. Quem deseja crescer devagar e com segurança encontra nesse signo uma boa “característica de fábrica”. Sagitário — para profissões mais dinâmicas ou ligadas a criatividade, flexibilidade e rede de contatos. A versatilidade pode render oportunidades fora do convencional.

Para esses signos, astrólogos preveem “um porteiro de boas chances”: seja ascensão, convite inesperado, mudança de carreira ou salário compatível com sonhos antigos.

Mas a ciência alerta: sorte nos astros não sustenta currículo

Apesar da popularidade desses prognósticos, a comunidade científica vê a astrologia como uma crença sem bases empíricas. Pesquisas mostram que as previsões astrológicas não se sustentam quando testadas: astrologia falha em prever personalidade, comportamento ou sucessos com precisão.

Um estudo recente constatou: indivíduos com maior escolaridade e melhor desempenho cognitivo tendem a rejeitar a ideia de que horóscopos preveem o futuro.

Isso sugere que crença em astrologia muitas vezes se baseia mais no desejo de respostas rápidas do que em evidências concretas.

Para quem gosta da ideia de que os astros conspiram a favor, a narrativa de “oportunidade batendo à porta” cai como uma luva. Afinal, quem não quer acreditar?

Mas vale lembrar: subir na carreira geralmente depende de fatores muito menos místicos e muito mais palpáveis — como preparo, rede de contatos, timing e dedicação.

Se o seu signo estiver entre os citados, veja isso como um incentivo simbólico, talvez um estímulo extra de motivação.

Mas mantenha os pés no chão, porque, no fim das contas, o que pesa mesmo são as decisões tomadas com consciência.

