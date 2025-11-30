Assistência médica e outros benefícios: PicPay está com vagas abertas para trabalho home office
O trabalho home office virou uma opção cada vez mais desejada, e não é à toa.
Afinal, esse modelo oferece mais flexibilidade, reduz deslocamentos e melhora a rotina de quem busca qualidade de vida.
Por isso, quando uma empresa grande anuncia vagas remotas, a procura aumenta rápido.
Agora, quem chamou atenção foi o PicPay, que abriu novas oportunidades com benefícios completos e chances de alavancar sua carreira.
Como funciona a seleção
Para começar, o PicPay busca profissionais alinhados à ideia de facilitar a vida das pessoas.
Por esse motivo, o processo seletivo inclui análise de currículo, entrevistas técnicas e conversas comportamentais.
Assim, a empresa consegue identificar candidatos preparados para acompanhar seu ritmo de inovação, que já impacta mais de 64 milhões de contas em todo o país.
Vagas remotas em destaque
As vagas de trabalho home office estão concentradas em áreas ligadas à tecnologia, dados e desenvolvimento.
Além disso, mesmo que muitas operações estejam em São Paulo, o modelo remoto permite que profissionais de várias regiões participem do processo.
Entre as oportunidades atuais estão: Cientista de Dados (Pleno, Sênior e Especialista), Desenvolvedor Back-End Java, Desenvolvedor Java Sênior para Wallet & Banking e Bills, e Tech Manager.
Todas essas funções oferecem atuação totalmente remota.
Quem é o PicPay hoje
Com mais de 12 anos de história, o PicPay saiu de Vitória (ES) e se consolidou como um dos maiores bancos digitais do Brasil.
Desde então, a empresa ampliou serviços, criou soluções para pessoas físicas e jurídicas e alcançou mais de 500 mil pontos de venda parceiros.
Além disso, em 2024, recebeu prêmios importantes, como o iBest e o Reclame Aqui, reforçando sua reputação e o impacto positivo no cotidiano dos usuários.
O que o candidato precisa ter
Os requisitos mudam conforme o cargo e o nível de senioridade.
Mesmo assim, algumas características são essenciais, como domínio técnico na área, capacidade de trabalhar em equipe e foco em resultados.
Além disso, quem busca trabalho home office e gosta de desafios costuma se adaptar bem ao ambiente dinâmico da empresa.
Benefícios que fazem diferença
O pacote de benefícios oferecido pelo PicPay é amplo e competitivo.
Entre eles estão Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Wellhub e cartão PicPay Benefícios para alimentação e refeição.
Além disso, a companhia oferece auxílio Mobilidade ou Teletrabalho, licenças estendidas para pais e mães, Auxílio Creche, o programa “Novo Ser” para gestantes e participação nos resultados (PPR).
Tudo isso torna o conjunto ainda mais atrativo para quem deseja trabalhar de casa.
Como se candidatar
Para participar, basta acessar o site oficial de carreiras do PicPay. Lá, você encontra a lista completa de vagas e pode conferir os requisitos de cada uma.
Depois disso, é só enviar o currículo atualizado e preencher as informações solicitadas.
Como o processo inicial é feito a partir da triagem, manter tudo organizado e claro aumenta as chances de avançar.
