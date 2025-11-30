Assistência médica e outros benefícios: PicPay está com vagas abertas para trabalho home office

Esse modelo oferece mais flexibilidade, reduz deslocamentos e melhora a rotina de quem busca qualidade de vida

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O trabalho home office virou uma opção cada vez mais desejada, e não é à toa.

Por isso, quando uma empresa grande anuncia vagas remotas, a procura aumenta rápido.

Agora, quem chamou atenção foi o PicPay, que abriu novas oportunidades com benefícios completos e chances de alavancar sua carreira.

Como funciona a seleção

Para começar, o PicPay busca profissionais alinhados à ideia de facilitar a vida das pessoas.

Por esse motivo, o processo seletivo inclui análise de currículo, entrevistas técnicas e conversas comportamentais.

Assim, a empresa consegue identificar candidatos preparados para acompanhar seu ritmo de inovação, que já impacta mais de 64 milhões de contas em todo o país.

Vagas remotas em destaque

As vagas de trabalho home office estão concentradas em áreas ligadas à tecnologia, dados e desenvolvimento.

Além disso, mesmo que muitas operações estejam em São Paulo, o modelo remoto permite que profissionais de várias regiões participem do processo.

Entre as oportunidades atuais estão: Cientista de Dados (Pleno, Sênior e Especialista), Desenvolvedor Back-End Java, Desenvolvedor Java Sênior para Wallet & Banking e Bills, e Tech Manager.

Todas essas funções oferecem atuação totalmente remota.

Quem é o PicPay hoje

Com mais de 12 anos de história, o PicPay saiu de Vitória (ES) e se consolidou como um dos maiores bancos digitais do Brasil.

Desde então, a empresa ampliou serviços, criou soluções para pessoas físicas e jurídicas e alcançou mais de 500 mil pontos de venda parceiros.

Além disso, em 2024, recebeu prêmios importantes, como o iBest e o Reclame Aqui, reforçando sua reputação e o impacto positivo no cotidiano dos usuários.

O que o candidato precisa ter

Os requisitos mudam conforme o cargo e o nível de senioridade.

Mesmo assim, algumas características são essenciais, como domínio técnico na área, capacidade de trabalhar em equipe e foco em resultados.

Além disso, quem busca trabalho home office e gosta de desafios costuma se adaptar bem ao ambiente dinâmico da empresa.

Benefícios que fazem diferença

O pacote de benefícios oferecido pelo PicPay é amplo e competitivo.

Entre eles estão Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Wellhub e cartão PicPay Benefícios para alimentação e refeição.

Além disso, a companhia oferece auxílio Mobilidade ou Teletrabalho, licenças estendidas para pais e mães, Auxílio Creche, o programa “Novo Ser” para gestantes e participação nos resultados (PPR).

Tudo isso torna o conjunto ainda mais atrativo para quem deseja trabalhar de casa.

Como se candidatar

Para participar, basta acessar o site oficial de carreiras do PicPay. Lá, você encontra a lista completa de vagas e pode conferir os requisitos de cada uma.

Depois disso, é só enviar o currículo atualizado e preencher as informações solicitadas.

Como o processo inicial é feito a partir da triagem, manter tudo organizado e claro aumenta as chances de avançar.

