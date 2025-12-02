Conheça a cidade goiana cuja origem foi diferente de todas as vizinhas e hoje é destaque nacional

Nome "diferentão" e característica única se unem em um feito reconhecido pelo IBGE

Natália Sezil - 02 de dezembro de 2025

Vista aérea da cidade de Palmelo. (Foto: Prefeitura Municipal de Palmelo)

Em um país onde já é costume pesquisar sobre uma cidade e descobrir que ela tem origens ao redor de uma capela, existe um município goiano que se diferencia. É que ele “nasceu” em volta de um Centro Espírita e, até hoje, se destaca nacionalmente por isso.

Com nome “diferentão”, Palmelo fica no Sudeste do estado e abriga 2.266 pessoas. É reconhecidamente a cidade com maior proporção de espíritas no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A informação é do Censo Demográfico 2022, que apurou que 42,6% da população entrevistada em Palmelo acredita na religião. Foi o equivalente a 858 habitantes, com 10 anos de idade ou mais.

A característica marcante remete diretamente ao início do povoado, ainda em 1929. À época vinculado a Pires do Rio, ele foi formado em torno do Centro Espírita Luz da Verdade.

Os fundadores da instituição e do povoado são diferentes, mas, juntos, contribuíram para que Palmelo se emancipasse em 1953, tornando-se município sem passar pela categoria de distrito.

Hoje, o local é considerado Cidade de Estância e Reequilíbrio Físico, Mental e Espiritual, segundo a Administração Municipal.

A procura pelo espiritismo é tamanha que os números registrados em Palmelo são mais que o dobro dos observados na segunda cidade do ranking. Pratinha, em Minas Gerais, tem 19,7% da população adepta à religião.

O levantamento do IBGE aponta que os espíritas superam 10% da população em apenas 11 municípios brasileiros. Eles ficam distribuídos em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Em território goiano, são Água Limpa (com 15,9%) e Professor Jamil (14,7%).