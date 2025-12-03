O segredo dos chefs para cozinhar ovos com gemas perfeitas sempre

Especialista revela técnica simples para deixar a gema cremosa e no ponto ideal

Isabella Valverde - 03 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Portal 6)

Conseguir um ovo cozido exatamente como desejado — com a gema cremosa, macia e sem passar do ponto — costuma dar mais trabalho do que parece.

Controlar a fervura, calcular o tempo e torcer para nada dar errado faz parte da rotina de muita gente. Mas, segundo o especialista em ovos Tom Ferris, da Roostys, existe um método muito mais prático e previsível: usar a fritadeira elétrica sem óleo.

Ferris explica que a air fryer oferece uma precisão de temperatura que a panela comum não consegue reproduzir com tanta regularidade. Isso permite um cozimento uniforme, sem a bagunça da água fervente e com muito menos louça no final.

“É como recriar o ambiente da água quente, só que de maneira mais rápida e eficiente”, afirmou ao Daily Express.

Para quem busca o ponto perfeito da gema, basta seguir um procedimento simples e adaptável para qualquer cozinha.

Primeiro, a fritadeira deve ser pré-aquecida a 140 °C. Em seguida, os ovos são colocados diretamente no cesto, sem alumínio, suporte ou bandejas. Enquanto eles cozinham, é essencial preparar uma tigela com água e gelo.

Assim que o tempo na air fryer terminar, os ovos devem ser imediatamente mergulhados no banho de gelo por dois minutos. O choque térmico interrompe o cozimento e preserva a textura cremosa da gema.

Depois desse processo, a casca tende a soltar com muito mais facilidade, tornando a etapa de descascar rápida e sem perdas.

Ferris ressalta que cada modelo de air fryer pode variar um pouco no funcionamento. Por isso, pequenos ajustes no tempo podem ser necessários até encontrar o ponto ideal para o seu equipamento.

O importante é que, seguindo essa técnica, cozinhar ovos deixa de ser tentativa e erro e passa a ser uma tarefa simples, limpa e com resultado previsível.

