Misturinha poderosa para tirar toda a gordura incrustada na panela (assim ela vai ficar brilhando)

Uma fórmula simples promete transformar panelas opacas em superfícies brilhantes novamente

Magno Oliver - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Mais Uma Dica)

A gordura que se acumula no fundo das panelas é um dos problemas mais comuns e irritantes na rotina de atividades domésticas. Mesmo quem cozinha todos os dias sabe como alguns resíduos parecem simplesmente “grudar para sempre”, resistindo a detergente, esponja e até água quente.

Para te ajudar com esse problema, algumas misturinhas caseiras viralizaram no TikTok por oferecer soluções rápidas, baratas e surpreendentemente eficazes para devolver o brilho às panelas sem esforço excessivo.

Entre as receitas mais vistas, uma combinação específica tem se destacado pelo resultado imediato. Trata-se da junção de bicarbonato de sódio, detergente e vinagre branco, três ingredientes que, quando usados da forma certa, formam uma reação capaz de soltar a gordura endurecida e restaurar a superfície da panela.

O truque funciona tanto em panelas de alumínio quanto de aço inox, sempre evitando, claro, peças antiaderentes, que pedem mais cuidado.

A aplicação é simples: você vai cobrir a área engordurada com 2 colheres de bicarbonato, adicione meia colher de detergente e despeje um pouco de vinagre branco, apenas o suficiente para formar uma espuma suave.

Deixe agir por 10 a 15 minutos. Depois disso, esfregue com uma esponja de lado macio e enxágue. A gordura solta sem esforço porque o bicarbonato atua como abrasivo suave, o detergente quebra as moléculas de óleo e o vinagre ativa a mistura, potencializando o processo de limpeza.

Para quem quer um brilho extra, uma dica adicional funciona quase como “polimento”: após lavar, passe um pouco de bicarbonato diretamente na superfície da panela úmida, esfregue levemente e enxágue novamente.

Esse acabamento remove qualquer resíduo restante e deixa o metal reluzente, parecendo novo. Uma solução simples, econômica e certeira para quem deseja panelas limpas sem sofrer na pia.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!