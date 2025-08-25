O que acontece se você não trocar a esponja de cozinha na frequência correta

A esponja de cozinha fica em contato com resíduos e umidade diariamente, por isso, especialistas recomendam a troca regular do objeto

Ruan Monyel - 25 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fala Brasil)

A esponja de cozinha é um dos itens mais utilizados no dia a dia doméstico, mas também está entre os objetos que mais acumulam sujeira e microrganismos.

Usada para lavar louças, limpar superfícies e remover restos de alimentos, ela fica constantemente em contato com gordura, resíduos e umidade, por isso, especialistas em saúde alertam: não trocar a esponja na frequência correta pode trazer sérios riscos para a higiene da casa e para a saúde da família.

De acordo com estudos na área de microbiologia, uma única esponja pode abrigar milhões de bactérias, incluindo espécies potencialmente perigosas, como a Escherichia coli e a Salmonella. Esses microrganismos se proliferam facilmente no ambiente úmido e quente da cozinha, transformando a esponja em um foco de contaminação cruzada.

Um erro comum é acreditar que o simples ato de lavar ou ferver a esponja elimina as bactérias. Embora esses métodos reduzam parte da carga microbiana, a estrutura porosa do material favorece a sobrevivência de microrganismos, que voltam a se multiplicar rapidamente.

Assim, prolongar o uso da mesma esponja por semanas aumenta consideravelmente o risco de contaminação alimentar.

O recomendado por especialistas é substituir a esponja de cozinha a cada uma ou duas semanas, dependendo da frequência de uso. Famílias maiores, que cozinham diariamente, devem realizar a troca mais cedo. Já em casas onde a esponja é usada com menos intensidade, o limite máximo não deve ultrapassar 15 dias.

Ignorar esse cuidado pode gerar consequências sérias. Além do mau cheiro característico das esponjas velhas, que indica proliferação bacteriana, há o risco real de intoxicações alimentares e problemas gastrointestinais. Crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa são os mais vulneráveis a essas complicações.

Sendo assim, trocar a esponja de cozinha regularmente é uma medida simples e de baixo custo que pode fazer toda a diferença na saúde da família.

