Farmácia 24h sem funcionários e sem fila, com atendimento por IA, é inaugurada

A novidade chama atenção porque transforma completamente a forma como os consumidores compram produtos de saúde

Pedro Ribeiro - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Farmácia aberta 24 horas, sem funcionários, sem fila e sem burocracia: essa é a experiência futurista que acaba de ganhar vida em Portugal.

A novidade chama atenção porque transforma completamente a forma como os consumidores compram produtos de saúde, higiene e bem-estar.

E, se você busca praticidade, rapidez e autonomia, essa inovação chega como uma resposta direta ao que muita gente sempre imaginou.

A ideia é simples: entrar, escolher o que precisa e sair. Além disso, tudo acontece sem senha, sem balcão e sem qualquer espera.

O pagamento ocorre de forma automática, enquanto a Inteligência Artificial acompanha cada etapa com precisão.

Assim, o processo se torna moderno, ágil e totalmente alinhado ao ritmo do mundo atual.

Como funciona a nova experiência de compra

A inovação chegou ao Parque das Nações, em Lisboa, como a primeira parafarmácia operada exclusivamente por IA no país.

Para entrar, o cliente aproxima um meio de pagamento eletrônico do sensor da porta.

Logo depois da validação, a porta abre e a experiência começa de maneira imediata.

Lá dentro, o cliente circula livremente e pega os produtos de que precisa. No final, ele simplesmente sai.

Não existe caixa e ninguém precisa confirmar a compra.

Dessa forma, o sistema registra tudo automaticamente, garantindo uma experiência rápida, fluida e sem fricção.

A tecnologia por trás da farmácia autônoma

A farmacêutica Catarina Dias, com mais de 20 anos de experiência, idealizou todo o projeto.

Ela explica que a proposta surgiu da vontade de oferecer algo realmente prático, simples e conectado ao ritmo acelerado das pessoas — algo que muitas farmácias tradicionais ainda não conseguem entregar.

Por isso, o modelo aposta totalmente na automação.

A loja opera 24 horas por dia, sete dias por semana.

Isso só é possível porque um sistema avançado combina câmeras, sensores de movimento e controladores de peso.

A Inteligência Artificial acompanha o cliente do início ao fim e identifica exatamente quais produtos ele escolheu, mesmo que estejam na mão, no bolso ou dentro de um saco.

Ao sair, o sistema debita automaticamente o valor no mesmo método usado na entrada.

Além de prático, o processo se mantém seguro e transparente.

O que está disponível na nova loja

Com 85 metros quadrados, o espaço oferece quase tudo que uma farmácia tradicional possui, exceto medicamentos que exigem receita médica.

Além disso, o catálogo inclui:

• cosméticos

• suplementos

• dispositivos médicos

• fraldas e produtos infantis

• soluções de ortopedia

• itens de higiene e bem-estar

Inclusive, marcas conhecidas do público — como Avène, Filorga e D’Aveia — já compõem as prateleiras virtuais da loja.

Por que Lisboa foi escolhida?

A escolha do Parque das Nações não aconteceu por acaso.

A região é moderna, movimentada e reúne um público jovem e aberto a novas tecnologias.

Por isso, Catarina Dias acredita que o conceito será bem recebido e que o modelo pode incentivar mudanças em todo o setor.

Além disso, o local oferece um fluxo constante de pessoas, o que favorece a adoção da novidade.

Um passo para o futuro das compras

Mais do que uma loja, o projeto apresenta um modelo de negócio realmente disruptivo.

Ele mostra que tecnologia, conveniência e segurança podem trabalhar juntas em um setor ainda muito ligado ao tradicional.

Por fim, a proposta entrega ao consumidor algo valioso: uma farmácia disponível a qualquer hora, de forma simples, prática e totalmente autônoma.

