O que é “catilanga”, termo usado por adolescente em briga no Shopping Flamboyant

Confusão envolveu acusações de traição e movimentou complexo comercial

Gabriella Pinheiro - 05 de dezembro de 2025

Briga Flamboyant (Foto: Reprodução)

A intensa discussão entre duas mulheres no restaurante Piquiras, no Flamboyant Shopping, em Goiânia, por conta de um suposto caso extraconjugal, continua dando o que falar, mas agora por causa de um termo usado por um jovem durante a confusão: “catilanga”. A gravação começou a circular nas redes sociais na terça-feira (02).

Em um dado momento do bate-boca, o rapaz, bastante exaltado, exige que tudo seja filmado enquanto impede a outra mulher — que teria mantido um caso com o pai dele — de se aproximar da mãe.

Ao fim da discussão, ele a chama de “catilanga”, o que gerou dúvidas entre internautas que desconheciam a palavra.

O termo, na linguagem popular, refere-se a uma mulher considerada “mega, totalmente e super feia”. Além disso, também é usado, de forma pejorativa, para descrever mulheres de fácil acesso e que não seriam consideradas aptas para casar.

Entenda a confusão

No vídeo, o rapaz afirma que o motivo do tumulto seria o fato de a mulher estar mantendo um caso com o pai dele dentro da casa da família.

Revoltado, ele disse que o genitor estava bêbado no dia em que tudo ocorreu e afirmou que a situação foi registrada.

Durante todo o momento, o clima permaneceu tenso, com provocações e pedidos para que outras pessoas o contivessem.

Veja o vídeo:

