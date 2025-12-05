Tudo filmado: Mulher agride outra no Piquiras do Flamboyant e filho explica o motivo

Imagens mostram o momento em que um jovem, bastante exaltado, exige que tudo seja filmado enquanto impede que a outra mulher se aproxime de sua mãe

(Foto: Reprodução)

Uma briga entre duas mulheres no restaurante Piquiras, no Flamboyant Shopping Center, em Goiânia, chamou atenção de clientes e viralizou nas redes sociais.

As imagens, amplamente compartilhadas, mostram o momento em que um jovem, bastante exaltado, exige que tudo seja filmado enquanto impede que a outra mulher se aproxime de sua mãe.

Durante a discussão, o rapaz revela o motivo do tumulto: ele acusa a mulher de ter mantido um caso com seu pai dentro da casa da família.

Revoltado, afirma que o homem estaria bêbado no dia em que tudo aconteceu e insiste que a situação teria sido registrada anteriormente.

O jovem tenta afastar a responsabilidade do pai, dizendo que o problema era a presença da mulher na residência.

O clima permaneceu tenso, com provocações e pedidos para que outras pessoas contivessem o rapaz, evitando que a briga avançasse.

Até o momento, não há informações sobre registros oficiais ou desdobramentos após a confusão.

