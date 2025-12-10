Conheça a cidade goiana que foi redescoberta 40 anos depois de ser “enterrada” debaixo d’água

População foi realocada e estruturas foram demolidas, mas alguns fragmentos do que antes ficava ali ainda contam a história de décadas atrás

Submersa 50 anos atrás, cidade de Paranaiguara recuperou alguns dos vislumbres durante seca intensa de 2015.
Submersa 50 anos atrás, cidade de Paranaiguara recuperou alguns dos vislumbres durante seca intensa de 2015. (Foto: Reprodução/Jornal Hoje)

Existe uma cidade goiana que foi praticamente redescoberta 40 anos depois de ser “apagada do mapa”. Ela ficou submersa por décadas, e apenas níveis críticos de seca puderam “desenterrá-la”, trazendo à tona fragmentos de história quase esquecidos.

Paranaiguara está localizada no Sul goiano, ao lado de Quirinópolis. Fica a 25 km da Usina Hidrelétrica de São Simão, cuja construção trouxe consequências diretas e permanentes.

Quando Paranaiguara surgiu, não passava de uma corrutela. Ainda sob o nome de Mateira, era constituída de ranchos de paredes de palha. A posição geográfica estratégica contribuiu para o crescimento do local, que se emancipou em 1953.

Pouco mais de duas décadas depois, em 1975, a barragem de São Simão, no Rio Paranaíba, mudou o rumo do município. A intervenção fez com que grande área fosse represada, incluindo a sede municipal, e diversos moradores foram desapropriados.

É possível dizer que a vida seguiu normalmente, com a cidade esquecida por baixo da água – até que, em 2015, uma seca intensa a redescobriu.

Com o reservatório alcançando apenas 35% da capacidade, o município que estava “desaparecido” há mais de 40 anos pôde ser observado novamente.

A curiosidade ganhou os holofotes nacionais, virou tema de matéria do Jornal Hoje, da TV Globo, mas permitiu apenas vislumbres parciais. Afinal, muitas estruturas haviam sido demolidas, e a seca não foi total.

A história passou a ser contada por fragmentos: peças de carros concentradas em um único local demonstravam a antiga existência de uma oficina mecânica, por exemplo. Colunas faziam lembrar a principal loja no Centro da cidade.

Atualmente, 7.356 habitantes têm como principal turismo a Festa de Maio. São quatro dias de comemoração, contando com cantores, apresentações escolares, parques e baladas. Em setembro, se divertem com o Karkspora, que é tradição na cidade e também atrai turistas.

Em certa ocasião, destacou o Governo Federal: “a cidade de Paranaiguara vem crescendo aos poucos com uma considerável estrutura agroindustrial e ferroviária da região”.

