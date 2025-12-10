Conheça a cidade goiana que foi redescoberta 40 anos depois de ser “enterrada” debaixo d’água

População foi realocada e estruturas foram demolidas, mas alguns fragmentos do que antes ficava ali ainda contam a história de décadas atrás

Natália Sezil - 10 de dezembro de 2025

Submersa 50 anos atrás, cidade de Paranaiguara recuperou alguns dos vislumbres durante seca intensa de 2015. (Foto: Reprodução/Jornal Hoje)

Existe uma cidade goiana que foi praticamente redescoberta 40 anos depois de ser “apagada do mapa”. Ela ficou submersa por décadas, e apenas níveis críticos de seca puderam “desenterrá-la”, trazendo à tona fragmentos de história quase esquecidos.

Paranaiguara está localizada no Sul goiano, ao lado de Quirinópolis. Fica a 25 km da Usina Hidrelétrica de São Simão, cuja construção trouxe consequências diretas e permanentes.

Quando Paranaiguara surgiu, não passava de uma corrutela. Ainda sob o nome de Mateira, era constituída de ranchos de paredes de palha. A posição geográfica estratégica contribuiu para o crescimento do local, que se emancipou em 1953.

Pouco mais de duas décadas depois, em 1975, a barragem de São Simão, no Rio Paranaíba, mudou o rumo do município. A intervenção fez com que grande área fosse represada, incluindo a sede municipal, e diversos moradores foram desapropriados.

É possível dizer que a vida seguiu normalmente, com a cidade esquecida por baixo da água – até que, em 2015, uma seca intensa a redescobriu.

Com o reservatório alcançando apenas 35% da capacidade, o município que estava “desaparecido” há mais de 40 anos pôde ser observado novamente.

A curiosidade ganhou os holofotes nacionais, virou tema de matéria do Jornal Hoje, da TV Globo, mas permitiu apenas vislumbres parciais. Afinal, muitas estruturas haviam sido demolidas, e a seca não foi total.

A história passou a ser contada por fragmentos: peças de carros concentradas em um único local demonstravam a antiga existência de uma oficina mecânica, por exemplo. Colunas faziam lembrar a principal loja no Centro da cidade.

Atualmente, 7.356 habitantes têm como principal turismo a Festa de Maio. São quatro dias de comemoração, contando com cantores, apresentações escolares, parques e baladas. Em setembro, se divertem com o Karkspora, que é tradição na cidade e também atrai turistas.

Em certa ocasião, destacou o Governo Federal: “a cidade de Paranaiguara vem crescendo aos poucos com uma considerável estrutura agroindustrial e ferroviária da região”.

