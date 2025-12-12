Vizinhos agridem mãe que proibiu namoro com filha de 14 anos em Anápolis

Suspeitos danificaram o portão da residência da vítima e partiram para cima de mulher, que foi levada para UPA

Samuel Leão - 12 de dezembro de 2025

Portão da casa da mulher foi arrombado. (Foto: Reprodução)

Uma mãe, de 43 anos, sofreu um corte na face ao ser atacada por três vizinhos, que invadiram sua casa, no bairro Industrial Munir Calixto, em Anápolis, na noite desta quinta-feira (11). A situação teria ocorrido em razão de a mulher ter proibido um deles de namorar com a filha, de apenas 14 anos.

O ataque aconteceu por volta das 22h, quando os suspeitos danificaram o portão da residência da vítima e partiram para cima dela, a agredindo no rosto.

Após causar o ferimento, eles teriam evadido o local, e então o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu à residência.

A mulher foi atendida e recebeu os primeiros socorros. Na sequência, a Polícia Militar (PM) colheu depoimentos e registrou a hipótese de que as agressões teriam ocorrido pelo fato da mãe ter proibido um dos suspeitos de namorar a filha dela.

A vítima então foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

