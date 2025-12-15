6 nomes clássicos encantadores que voltaram com tudo em 2025

Influência de séries, redes sociais e o resgate do estilo vintage fazem nomes tradicionais ganharem nova força entre pais

Isabella Valverde - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A escolha do nome de um bebê sempre reflete o momento cultural de uma geração. Em 2025, uma tendência chama atenção: o retorno de nomes clássicos, muitos deles populares entre avós e bisavós, mas que agora ganham uma releitura moderna e sofisticada.

O movimento é impulsionado por influências da cultura pop, personagens de séries, busca por identidade e até pelo desejo de fugir de nomes muito comuns.

6 nomes clássicos que voltaram com tudo em 2025

1. Helena

Elegante e atemporal, Helena segue entre os nomes femininos mais escolhidos em 2025. O nome transmite força, delicadeza e sofisticação, além de ter fácil pronúncia em diferentes idiomas.

2. Arthur

Clássico e cheio de personalidade, Arthur continua conquistando pais que buscam um nome forte e tradicional. Associado à nobreza e liderança, ele ganhou ainda mais popularidade nos últimos anos e segue em alta.

3. Alice

Simples, doce e com forte presença internacional, Alice voltou a ser uma escolha frequente. O nome combina tradição com modernidade, agradando tanto famílias mais conservadoras quanto as mais jovens.

4. Miguel

Miguel é um nome bíblico que nunca sai completamente de moda, mas em 2025 ganha novo destaque. A sonoridade forte e o significado ligado à proteção fazem dele um dos favoritos entre os pais.

5. Clara

Delicado e cheio de significado, Clara transmite luz, simplicidade e elegância. O nome tem sido cada vez mais escolhido por famílias que buscam algo clássico, mas com ar contemporâneo.

6. Theo

Embora curto e moderno na sonoridade, Theo tem origem antiga e significado clássico. Em 2025, ele se consolida como uma opção versátil, sofisticada e fácil de combinar com sobrenomes diversos.

