Gigante chinesa abre fábrica no Brasil com operação 24h e criação de 1,6 mil empregos
Montadora aposta em expansão no país e abre centenas de vagas em diferentes funções industriais
A expansão de um complexo industrial no interior da Bahia deve impulsionar a geração de empregos e aumentar a produção automotiva nos próximos meses.
A medida inclui a criação de um novo turno de trabalho e a ampliação significativa da equipe.
Com isso, a fábrica em questão passará a operar de forma contínua, durante 24 horas por dia, a partir de julho.
A mudança busca atender ao crescimento da demanda e acelerar a entrega de veículos em todo o território nacional.
Expansão e novas contratações
A empresa responsável pela iniciativa é a Build Your Dreams (BYD), que anunciou a abertura de 1.654 vagas para atuação em sua fábrica em Camaçari.
A ampliação do quadro de funcionários acompanha a estratégia de crescimento da montadora no mercado brasileiro.
As oportunidades contemplam funções como operador de produção, operador logístico, inspetor de qualidade, motorista carreteiro e cargos técnicos nas áreas elétrica e mecânica. A prioridade é para candidatos da região, incluindo moradores de cidades próximas.
O processo seletivo ocorre por meio de plataformas digitais e também com apoio de órgãos locais de emprego. Os interessados precisam atender aos requisitos específicos de cada função, definidos pela empresa.
Produção, modelos e histórico recente
Atualmente, a unidade realiza a montagem de veículos como Dolphin Mini, King e Song Pro. Parte dos componentes chega da Ásia e é finalizada no Brasil, com a instalação de itens essenciais para o funcionamento e acabamento dos automóveis.
A expectativa é que, nos próximos anos, a fábrica amplie o portfólio e passe a produzir também novos modelos híbridos, reforçando a presença da marca no país.
Apesar do avanço industrial, a empresa já enfrentou investigações relacionadas às condições de trabalho durante a construção da unidade.
Em 2024, trabalhadores estrangeiros foram encontrados em situação irregular, o que resultou em medidas judiciais e acordos com as autoridades.
Na ocasião, a montadora atribuiu as irregularidades a uma empresa terceirizada e informou ter encerrado o contrato, destacando o compromisso com a legislação brasileira e com os direitos dos trabalhadores.
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