Gigante chinesa abre fábrica no Brasil com operação 24h e criação de 1,6 mil empregos

Montadora aposta em expansão no país e abre centenas de vagas em diferentes funções industriais

Gabriel Dias - 03 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A expansão de um complexo industrial no interior da Bahia deve impulsionar a geração de empregos e aumentar a produção automotiva nos próximos meses.

A medida inclui a criação de um novo turno de trabalho e a ampliação significativa da equipe.

Com isso, a fábrica em questão passará a operar de forma contínua, durante 24 horas por dia, a partir de julho.

A mudança busca atender ao crescimento da demanda e acelerar a entrega de veículos em todo o território nacional.

Expansão e novas contratações

A empresa responsável pela iniciativa é a Build Your Dreams (BYD), que anunciou a abertura de 1.654 vagas para atuação em sua fábrica em Camaçari.

A ampliação do quadro de funcionários acompanha a estratégia de crescimento da montadora no mercado brasileiro.

As oportunidades contemplam funções como operador de produção, operador logístico, inspetor de qualidade, motorista carreteiro e cargos técnicos nas áreas elétrica e mecânica. A prioridade é para candidatos da região, incluindo moradores de cidades próximas.

O processo seletivo ocorre por meio de plataformas digitais e também com apoio de órgãos locais de emprego. Os interessados precisam atender aos requisitos específicos de cada função, definidos pela empresa.

Produção, modelos e histórico recente

Atualmente, a unidade realiza a montagem de veículos como Dolphin Mini, King e Song Pro. Parte dos componentes chega da Ásia e é finalizada no Brasil, com a instalação de itens essenciais para o funcionamento e acabamento dos automóveis.

A expectativa é que, nos próximos anos, a fábrica amplie o portfólio e passe a produzir também novos modelos híbridos, reforçando a presença da marca no país.

Apesar do avanço industrial, a empresa já enfrentou investigações relacionadas às condições de trabalho durante a construção da unidade.

Em 2024, trabalhadores estrangeiros foram encontrados em situação irregular, o que resultou em medidas judiciais e acordos com as autoridades.

Na ocasião, a montadora atribuiu as irregularidades a uma empresa terceirizada e informou ter encerrado o contrato, destacando o compromisso com a legislação brasileira e com os direitos dos trabalhadores.

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