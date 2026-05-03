Fábrica discreta no Brasil fatura bilhões e atua nos bastidores da indústria global

Unidade no Brasil integra operação global bilionária com foco em soluções industriais e tecnologia avançada

Gabriel Dias - 03 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Instalada às margens da BR-470, em Indaial (SC), uma fábrica abriga operações de uma empresa global que, apesar de discreta, tem papel relevante em diferentes setores da economia.

A companhia atua principalmente no fornecimento de soluções para outras indústrias, em um modelo de negócios voltado ao mercado corporativo.

Esse formato, conhecido como Business to Business (B2B), faz com que seus produtos cheguem ao consumidor final de maneira indireta, integrando processos produtivos de itens amplamente utilizados no cotidiano.

O que a fábrica produz

A unidade brasileira faz parte da divisão voltada à produção de materiais técnicos utilizados em máquinas industriais. Entre os itens fabricados estão mantas e tecidos especiais capazes de suportar condições extremas, como altas temperaturas e pressão constante.

Esses materiais desempenham função essencial na fabricação de produtos como papel higiênico, caixas de papelão e cadernos, atuando em etapas fundamentais da transformação da matéria-prima em itens de uso diário.

Presença global e atuação estratégica

A empresa responsável pela operação é a Albany International, multinacional norte-americana que registrou faturamento global de 1,18 bilhão de dólares em 2025.

A escolha por Indaial como base no Brasil está ligada à proximidade com grandes produtoras de celulose da América do Sul, o que facilita a logística e reduz custos operacionais.

A unidade atende empresas de grande porte do setor, contribuindo para manter a produção contínua em segmentos como papel e embalagens.

Além disso, a companhia também atua na fabricação de materiais compósitos voltados à indústria aeroespacial, fornecendo componentes para motores de aeronaves.

Mesmo com receita expressiva, a empresa registrou prejuízo no último ano, impactada por custos operacionais ligados ao setor de aviação.

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