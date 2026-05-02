Crianças que ajudavam a cuidar dos irmãos mais novos desenvolveram o que hoje chamamos de empatia avançada, segundo a psicologia

Muito antes de qualquer teoria psicológica ganhar nome, experiências simples dentro de casa já estavam formando adultos mais sensíveis, atentos e preparados para lidar com o outro

Daniella Bruno - 02 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

A forma como as crianças crescem e se relacionam dentro de casa influencia diretamente o tipo de adulto que elas se tornam.

Muito antes de conceitos modernos sobre inteligência emocional ganharem espaço, experiências simples do cotidiano já moldavam habilidades fundamentais para a convivência em sociedade.

Ao observar diferentes gerações, é possível perceber mudanças claras na dinâmica familiar. Enquanto hoje a infância tende a ser mais protegida e centrada no indivíduo, no passado, muitas crianças assumiam papéis ativos dentro de casa.

E é justamente nesse contraste que surge uma reflexão importante sobre desenvolvimento emocional.

O que está por trás da chamada empatia avançada

A psicologia moderna passou a usar o termo “empatia avançada” para descrever uma habilidade que vai além de apenas se colocar no lugar do outro.

Trata-se de antecipar sentimentos, interpretar sinais sutis e compreender necessidades antes mesmo que sejam verbalizadas.

Esse tipo de sensibilidade não surge do nada. Pelo contrário, ela se desenvolve a partir de vivências práticas.

Crianças que, por exemplo, precisavam cuidar de irmãos mais novos aprendiam, na prática, a identificar diferentes tipos de choro, expressões e comportamentos.

Assim, elas treinavam diariamente a leitura emocional do outro — muitas vezes sem perceber.

Responsabilidade precoce e desenvolvimento emocional

Ao assumir pequenas responsabilidades dentro de casa, essas crianças não apenas ajudavam a família, mas também desenvolviam habilidades importantes.

Entre os principais impactos, destacam-se:

Leitura de ambiente: atenção constante aos sinais ao redor

atenção constante aos sinais ao redor Controle emocional: necessidade de lidar com frustrações enquanto cuidavam de outro

necessidade de lidar com frustrações enquanto cuidavam de outro Tomada de decisão rápida: agir diante de situações sem depender de orientação imediata

Além disso, esse tipo de experiência funcionava como um verdadeiro “treino” para o cérebro social. Ou seja, a criança aprendia fazendo, lidando com situações reais e desenvolvendo autonomia emocional.

Reflexos na vida adulta

Com o passar do tempo, essas habilidades não desaparecem — elas se transformam. Adultos que vivenciaram esse tipo de responsabilidade na infância tendem a apresentar comportamentos marcantes.

Eles costumam:

perceber o clima emocional de ambientes com facilidade

mediar conflitos de forma mais equilibrada

demonstrar maior sensibilidade nas relações pessoais e profissionais

agir com mais empatia em situações complexas

Em outras palavras, desenvolvem uma inteligência emocional mais refinada, que impacta diretamente suas escolhas e relações.

O contraste com a infância atual

Por outro lado, a realidade atual apresenta um cenário diferente. Com rotinas mais individualizadas e o uso constante de telas, muitas crianças têm menos contato com experiências de cuidado interpessoal.

Isso não significa que a infância moderna seja negativa, mas levanta um ponto de atenção. A ausência de pequenas responsabilidades pode dificultar o desenvolvimento de habilidades como a leitura emocional e a sensibilidade ao outro.

Como resultado, alguns especialistas apontam o aumento de comportamentos mais centrados no indivíduo, além de dificuldades em lidar com emoções alheias.

O equilíbrio como caminho

A psicologia não defende que crianças assumam cargas excessivas ou percam a infância. No entanto, reforça a importância de incluir pequenas responsabilidades no cotidiano.

Atitudes simples, como ajudar em casa ou cuidar de alguém em momentos específicos, já contribuem para o desenvolvimento emocional.

O ponto central está no equilíbrio: permitir que a criança viva sua infância, mas também aprenda a conviver, cuidar e perceber o outro.

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