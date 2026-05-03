A regra que restaurantes deverão seguir a partir do mês de agosto deste ano

Uma mudança aparentemente simples começa a transformar hábitos antigos, pressiona empresas por inovação e coloca consumidores no centro de uma nova lógica mais sustentável

Daniella Bruno - 02 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

A preocupação com o excesso de lixo plástico deixou de ser apenas um debate ambiental e passou a impactar diretamente o funcionamento de diversos setores da economia.

Nos últimos anos, o consumo de produtos descartáveis cresceu de forma acelerada, especialmente no setor de alimentação fora do lar, onde praticidade e rapidez sempre falaram mais alto.

Ao mesmo tempo, governos e especialistas intensificam a pressão por mudanças mais responsáveis. Como resultado, novas regulamentações começam a transformar hábitos antigos — tanto de empresas quanto de consumidores.

E é justamente nesse cenário de transição que surge uma regra que promete mexer com a rotina de bares, restaurantes e lanchonetes em todo o país.

Uma mudança que começa discreta, mas impacta todo o setor

A princípio, pode parecer um detalhe pequeno. No entanto, a nova exigência traz uma mudança direta no dia a dia dos estabelecimentos: a partir de agosto de 2026, restaurantes, bares, lanchonetes e quiosques não poderão mais oferecer condimentos em sachês plásticos individuais.

Ou seja, itens comuns como ketchup, maionese, mostarda e até o sal deixam de ser distribuídos nesse formato.

A medida mira principalmente um problema silencioso: o acúmulo de resíduos difíceis de reciclar.

Isso acontece porque esses sachês são feitos, na maioria das vezes, de materiais multicamadas. Além disso, como frequentemente contêm restos de alimento, eles acabam inviabilizando o processo de reciclagem.

Consequentemente, bilhões dessas embalagens vão parar em aterros sanitários ou, em muitos casos, no meio ambiente.

Diante disso, a nova regra não surge por acaso. Pelo contrário, ela acompanha uma tendência global que busca reduzir drasticamente o uso de plásticos descartáveis.

Alternativas sustentáveis ganham espaço

Com a proibição, os estabelecimentos precisam se adaptar — e rápido. Por isso, diferentes soluções começam a ganhar espaço no setor.

Entre as principais alternativas, destacam-se:

Dispensadores reutilizáveis: frascos maiores ou sistemas tipo “pump”, onde o cliente se serve diretamente

frascos maiores ou sistemas tipo “pump”, onde o cliente se serve diretamente Embalagens biodegradáveis: versões feitas de papel certificado ou materiais compostáveis

versões feitas de papel certificado ou materiais compostáveis Ramequins reutilizáveis: pequenos recipientes de vidro, metal ou louça, lavados após o uso

Além disso, muitos restaurantes já enxergam uma oportunidade nesse cenário.

Em vez de depender de produtos industrializados, alguns passam a investir em molhos artesanais, o que agrega valor ao cardápio e melhora a experiência do cliente.

Ao mesmo tempo, essa mudança também pode impactar o comportamento do consumidor.

Como resultado, especialistas apontam uma possível redução no consumo exagerado de condimentos ultraprocessados, ricos em sódio e conservantes.

Impactos econômicos e fiscalização

Por outro lado, a adaptação não acontece sem desafios. Inicialmente, os estabelecimentos precisam investir na compra de novos equipamentos ou utensílios.

No entanto, ao longo do tempo, o custo tende a equilibrar — já que comprar condimentos em maior volume costuma ser mais barato do que adquirir produtos porcionados.

Enquanto isso, a fiscalização ficará sob responsabilidade de órgãos municipais e da Vigilância Sanitária.

Caso a regra não seja cumprida, os estabelecimentos poderão sofrer:

advertências

multas, que variam conforme o porte do negócio

apreensão de produtos irregulares

Portanto, mais do que uma recomendação, trata-se de uma mudança obrigatória que exige planejamento.

Um movimento que vai além do Brasil

Embora a medida passe a valer em maior escala agora, ela já não é novidade em algumas cidades brasileiras, onde leis municipais anteciparam essa proibição. Paralelamente, o cenário internacional também reforça esse caminho.

A União Europeia, por exemplo, já adotou restrições severas ao plástico de uso único desde 2021.

Com isso, o Brasil segue uma tendência global que pressiona empresas a repensarem seus processos e reduzirem impactos ambientais.

Além disso, a inovação começa a acompanhar essa transformação.

Empresas desenvolvem novas embalagens feitas de materiais como amido de milho e até fibras de algas, que podem ser descartadas junto ao lixo orgânico.

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