Além do emagrecimento: Os 10 benefícios da tirzepatida para o corpo, segundo médica

O que parecia ser apenas um aliado na perda de peso começa a revelar impactos muito mais profundos no organismo, chamando atenção de especialistas e mudando a forma como esse tipo de tratamento é visto

Daniella Bruno - 03 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/ Captura de tela/ Foto: Crédito: Divulgação/ Instagram/ Dra. Rejane Mendonça)

Nos últimos anos, medicamentos voltados para o emagrecimento ganharam destaque não apenas pelos resultados estéticos, mas também pelos impactos na saúde como um todo.

Com o avanço das pesquisas, especialistas passaram a observar que algumas dessas substâncias vão muito além da simples perda de peso.

Nesse cenário, novos estudos e relatos médicos despertam a atenção ao apontar efeitos positivos em diferentes áreas do organismo.

O que antes parecia um recurso restrito ao controle de peso, agora se mostra como uma ferramenta com potencial mais amplo — e isso tem gerado cada vez mais interesse.

Como a tirzepatida atua no organismo

A tirzepatida atua diretamente em mecanismos importantes do corpo. Primeiro, ela influencia o cérebro, especialmente na região responsável pela saciedade. Como resultado, a pessoa sente menos fome e consegue controlar melhor a ingestão alimentar.

Além disso, a medicação impacta processos metabólicos e inflamatórios. Ou seja, ela não apenas reduz o apetite, mas também contribui para um funcionamento mais equilibrado do organismo como um todo.

A médica Rejane Mendonça, especialista em Nutrologia e Longevidade, destacou em um vídeo que viralizou nas redes sociais que os efeitos vão muito além do emagrecimento — e isso tem chamado atenção de pacientes e profissionais da área.

Os principais benefícios além da perda de peso

Ao analisar os efeitos da tirzepatida, especialistas identificam uma série de benefícios associados ao seu uso. Entre os principais, destacam-se:

Controle do apetite: atua no cérebro, aumentando a saciedade

atua no cérebro, aumentando a saciedade Redução do risco de Alzheimer: estudos apontam possível efeito neuroprotetor

estudos apontam possível efeito neuroprotetor Proteção cardiovascular: diminui riscos de infarto e AVC

diminui riscos de infarto e AVC Melhora da saúde do fígado: reduz a esteatose hepática (gordura no fígado)

reduz a esteatose hepática (gordura no fígado) Ação anti-inflamatória: ajuda a controlar inflamações no corpo

ajuda a controlar inflamações no corpo Auxílio na endometriose: pode contribuir na redução de sintomas

pode contribuir na redução de sintomas Melhora do lipedema: atua em processos inflamatórios ligados à condição

atua em processos inflamatórios ligados à condição Alívio de dores crônicas: beneficia quadros como artrite, artrose e fibromialgia

beneficia quadros como artrite, artrose e fibromialgia Regulação metabólica: melhora o funcionamento geral do organismo

melhora o funcionamento geral do organismo Aumento do bem-estar geral: impacto positivo na qualidade de vida

Ou seja, o medicamento atua em diferentes frentes, o que amplia seu potencial terapêutico.

Uso exige avaliação individual

Apesar dos benefícios, o uso da tirzepatida não deve ser feito de forma indiscriminada. A dose ideal varia de acordo com fatores como:

estilo de vida

exames laboratoriais

histórico de saúde

objetivos do tratamento

Por isso, o acompanhamento médico é essencial. O profissional avalia cada caso de forma individual e ajusta a dosagem conforme a evolução do paciente.

Além disso, o uso responsável garante mais segurança e melhores resultados ao longo do tempo.

Um olhar mais amplo sobre a medicação

Com base nos relatos e estudos, fica claro que a tirzepatida não se limita ao emagrecimento.

Ela atua em sistemas importantes do corpo e pode contribuir para a prevenção e controle de diversas condições.

No entanto, é fundamental reforçar: os resultados variam de pessoa para pessoa. Portanto, o tratamento deve sempre considerar o contexto individual.

Muito além da balança

A tirzepatida representa uma nova fase no cuidado com a saúde metabólica.

Mais do que ajudar na perda de peso, ela abre espaço para uma abordagem mais completa, que considera o organismo como um todo.

Assim, quando utilizada com acompanhamento médico, a medicação pode se tornar uma aliada importante não apenas na estética, mas principalmente na qualidade de vida

Confira no post abaixo!

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