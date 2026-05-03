Lei exige poda de árvores e cercas vivas próximas ao vizinho; descumprimento pode gerar multa

Código Civil e normas ambientais definem quando cortar galhos, raízes e evitar punições entre vizinhos

Gabriel Dias - 03 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Com o aumento das atividades em áreas externas durante períodos mais quentes, cresce também o número de conflitos entre vizinhos relacionados a árvores, galhos e cercas vivas que ultrapassam os limites das propriedades.

O que muitos desconhecem é que essas situações já são reguladas por lei e podem gerar consequências legais.

No Brasil, o Código Civil estabelece normas específicas para casos envolvendo vegetação na divisa entre terrenos.

As regras são complementadas por legislações ambientais e normas municipais, que tratam de poda, remoção e preservação de árvores em áreas urbanas.

O que diz a lei sobre árvores na divisa

Quando o tronco da árvore está exatamente sobre a linha divisória, ela é considerada de propriedade comum entre os vizinhos, exigindo acordo para intervenções mais drásticas.

Já galhos e raízes que invadem o terreno vizinho podem ser cortados pelo próprio morador prejudicado, desde que a intervenção não comprometa a saúde da planta.

Outro ponto importante é que frutos que caem naturalmente pertencem ao dono do terreno onde caíram, evitando disputas comuns nesse tipo de situação.

No entanto, cortes excessivos ou danos à vegetação podem gerar responsabilidade civil e até penal, especialmente em casos envolvendo espécies protegidas.

Quando a falta de poda pode virar problema

Embora não exista uma regra federal fixa sobre distâncias mínimas para plantio, especialistas recomendam recuos que variam conforme o porte da planta.

Árvores maiores, por exemplo, devem ficar mais afastadas de muros e construções para evitar danos estruturais causados por raízes ou queda de galhos.

Se houver invasão de espaço ou risco, o ideal é notificar o vizinho antes de qualquer ação. Registrar provas, como fotos e vídeos, e consultar a prefeitura também são medidas recomendadas para evitar problemas legais.

A omissão pode sair cara. Em alguns casos, a Justiça tem aplicado multas diárias para proprietários que ignoram notificações e não realizam a poda necessária.

Além disso, legislações municipais podem prever penalidades específicas para cortes irregulares ou falta de manutenção.

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