Motorista de caminhão vai a Júri Popular por acidente rodoviário que matou quatro policiais militares de Goiás

Réu teria trocado de lugar com outra pessoa, que assumiu a culpa inicialmente

Gabriella Pinheiro - 15 de dezembro de 2025

BR-364, onde aconteceu acidente. (Foto: Reprodução/ PRF)

Acusado de provocar o acidente que resultou na morte de quatro policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD), ocorrido na altura do município de Caçu, na BR-364, o motorista Jhonatan Murilo enfrentará júri popular na terça-feira (16).

A sessão será realizada no Fórum de Cachoeira Alta, a partir das 08h30. Durante o julgamento, o réu responderá pelos homicídios de Gleidson Rosalen Abib, Liziano José Ribeiro Júnior, Anderson Kimberly Dourado de Queiroz e Diego Silva de Freitas.

Conforme as investigações conduzidas pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), foi constatado que Murilo era o verdadeiro condutor do caminhão envolvido na colisão, e não Diego Michel Cardoso, com quem o denunciado teria trocado de lugar para assumir a culpa pelo crime.

A revelação veio à tona após testemunhas procurarem a Polícia Militar (PM) para relatar o que presenciaram. Elas registraram a cena por meio de fotos e vídeos.

Ao longo das investigações, depoimentos revelaram que Diego teria assumido a culpa para proteger o colega, que, à época, não possuía carteira de habilitação compatível com a condução de caminhões de carga.

Em um dos vídeos apresentados à Promotoria de Justiça, foi identificada uma pessoa diferente de Diego saindo do caminhão tombado. Ao ser questionado, ele confirmou ter assumido a responsabilidade para proteger o verdadeiro condutor.

O acusado foi preso de forma preventiva em setembro do ano passado, após pedido do MPGO, o qual foi acatado pelo juiz Filipe Luís Peruca.

Relembre o caso

O acidente ocorreu na altura do km 83, quando o veículo de grande porte acabou tombando sobre a caminhonete da corporação. Liziano, Anderson e Diego não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Já Gleidson, que era subtenente em Anápolis, chegou a ser socorrido por uma Unidade de Emergência da concessionária e encaminhado ao Hospital Municipal de Caçu, mas também faleceu.

