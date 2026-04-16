Ninguém acerta as 15 dezenas e prêmio da Lotofácil sobe para R$ 5 milhões

Dezenas sorteadas foram: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25

Da Redação - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

A sorte passou perto, mas ninguém conseguiu colocar as mãos na bolada principal da Lotofácil na noite desta quarta-feira (15). Como nenhum apostador gabaritou as 15 dezenas do concurso 3662, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio saltou para R$ 5 milhões.

As dezenas sorteadas foram:04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25.

Mesmo sem um novo milionário na praça, muita gente não saiu de mãos abanando. Na faixa dos 14 acertos, centenas de pessoas em todo o país — incluindo apostadores de várias cidades goianas — garantiram uma fatia do rateio, levando prêmios em dinheiro. Além disso, houve milhares de ganhadores com 13, 12 e 11 números sorteados, que recebem valores fixos.

Para quem deseja tentar a sorte e buscar o prêmio de R$ 5 milhões no próximo concurso, que acontece nesta quinta-feira (16), as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília). Os jogos podem ser registrados em qualquer casa lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial da instituição.

Vale lembrar que na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta simples, com 15 números, custa apenas R$ 3,00.

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