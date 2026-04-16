Quina 7002: ninguém acerta as cinco dezenas e prêmio acumula para R$ 18,5 milhões
Com o resultado, o prêmio deu um salto e aumenta a expectativa entre os apostadores
O sonho de mudar de vida e começar o final de semana com a conta bancária recheada foi adiado para os apostadores da Quina. No concurso 7002, realizado na noite desta quarta-feira (15) pela Caixa Econômica Federal, nenhum jogador conseguiu acertar as cinco dezenas da sorte, o que fez com que o prêmio principal acumulasse novamente.
Com o resultado, o prêmio deu um salto e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 18,5 milhões.
As dezenas sorteadas no concurso 7002 foram: 04, 15, 34, 49 e 55.
Ainda que ninguém tenha levado a fatia maior do bolo, a sorte passou perto para vários brasileiros. De acordo com o rateio oficial da Caixa, 77 apostas acertaram quatro números (a Quadra) e cada uma delas vai receber a quantia de R$ 7.885,57.
Para quem deseja tentar a sorte e buscar a bolada acumulada, o próximo sorteio acontece já nesta quinta-feira (16). As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial da instituição. Na Quina, basta marcar de 05 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante para concorrer.
