Conheça o peixe com sabor suave e firme, perfeito para grelhar ou assar na churrasqueira
Espécie se destaca pela carne branca consistente, preparo simples e resultado sofisticado, mesmo com poucos temperos
Quem busca um peixe versátil, saboroso e que não desmancha facilmente na grelha costuma se surpreender com essa opção cada vez mais presente em peixarias e restaurantes.
Com carne branca, textura firme e sabor suave, ele é ideal para preparos na churrasqueira ou no forno, mantendo suculência e estrutura mesmo em altas temperaturas.
O grande diferencial está justamente na consistência da carne, que permite cortes mais grossos e facilita o manuseio durante o preparo.
Isso evita que o peixe se quebre ao virar na grelha, algo comum com espécies mais delicadas. Além disso, o sabor equilibrado agrada até quem não costuma consumir peixe com frequência.
Outro ponto positivo é a versatilidade. Ele pode ser preparado apenas com sal, limão e azeite, mas também aceita bem marinadas, ervas frescas e temperos mais marcantes, sem perder suas características naturais.
Na churrasqueira, o resultado costuma ser um peixe dourado por fora e macio por dentro.
Muito utilizado na culinária mediterrânea e cada vez mais valorizado no Brasil, esse peixe também é opção frequente em receitas assadas inteiras ou em postas.
O rendimento é considerado bom, com poucos espinhos e filés bem definidos, o que facilita o consumo.
O peixe é o robalo
O robalo é conhecido pelo sabor delicado e pela carne firme, sendo um dos preferidos para grelhar, assar ou preparar na brasa.
Presente tanto em água salgada quanto em criadouros, ele combina praticidade, sabor e um toque sofisticado, tornando-se uma excelente escolha para almoços especiais ou churrascos diferentes do tradicional.
