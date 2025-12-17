Conheça o peixe com sabor suave e firme, perfeito para grelhar ou assar na churrasqueira

Espécie se destaca pela carne branca consistente, preparo simples e resultado sofisticado, mesmo com poucos temperos

Pedro Ribeiro - 17 de dezembro de 2025

Peixe tem sabor suave e firme, e é perfeito para grelhar ou assar na churrasqueira. (Foto: Captura via Youtube/Paulo Oliveira)

Quem busca um peixe versátil, saboroso e que não desmancha facilmente na grelha costuma se surpreender com essa opção cada vez mais presente em peixarias e restaurantes.

Com carne branca, textura firme e sabor suave, ele é ideal para preparos na churrasqueira ou no forno, mantendo suculência e estrutura mesmo em altas temperaturas.

O grande diferencial está justamente na consistência da carne, que permite cortes mais grossos e facilita o manuseio durante o preparo.

Isso evita que o peixe se quebre ao virar na grelha, algo comum com espécies mais delicadas. Além disso, o sabor equilibrado agrada até quem não costuma consumir peixe com frequência.

Outro ponto positivo é a versatilidade. Ele pode ser preparado apenas com sal, limão e azeite, mas também aceita bem marinadas, ervas frescas e temperos mais marcantes, sem perder suas características naturais.

Na churrasqueira, o resultado costuma ser um peixe dourado por fora e macio por dentro.

Muito utilizado na culinária mediterrânea e cada vez mais valorizado no Brasil, esse peixe também é opção frequente em receitas assadas inteiras ou em postas.

O rendimento é considerado bom, com poucos espinhos e filés bem definidos, o que facilita o consumo.

O peixe é o robalo

O robalo é conhecido pelo sabor delicado e pela carne firme, sendo um dos preferidos para grelhar, assar ou preparar na brasa.

Presente tanto em água salgada quanto em criadouros, ele combina praticidade, sabor e um toque sofisticado, tornando-se uma excelente escolha para almoços especiais ou churrascos diferentes do tradicional.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!