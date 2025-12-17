Não é no Acre, nem no Amazonas: o lugar no Brasil onde a internet é mais lenta

Um estudo recente trouxe resultados surpreendentes e ajuda a explicar por que a experiência online varia tanto de um lugar para outro no país

Pedro Ribeiro - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Internet lenta é um problema que afeta o dia a dia de milhões de brasileiros, mas um novo levantamento mostrou que a realidade pode ser bem diferente do que muita gente imagina.

Ao contrário do senso comum, não são os estados da Região Norte que lideram os piores índices de conexão. Pelo contrário.

O resultado que contrariou expectativas

De acordo com uma nova medição do projeto Rota Geográfica, o Acre aparece como o estado com a internet mais rápida do Brasil.

Enquanto isso, a Paraíba ocupa a última posição do ranking, registrando a internet lenta entre todos os estados avaliados.

O dado chama atenção justamente por quebrar estereótipos antigos sobre infraestrutura digital no país.

Assim, fica claro que a velocidade da conexão não depende apenas da localização geográfica.

Como o estudo foi realizado

O levantamento analisou critérios técnicos importantes, como velocidade de download, upload e latência.

Ou seja, não se tratou apenas de medir quão rápido um site abre, mas também a estabilidade da conexão e o tempo de resposta da rede.

Dessa forma, o estudo conseguiu traçar um panorama mais completo sobre onde a internet lenta ainda é um obstáculo real e onde os investimentos têm dado resultado.

Por que a Paraíba ficou na última posição

No caso da Paraíba, os números revelam desafios estruturais importantes.

A presença limitada de redes de fibra óptica, além de investimentos menores em infraestrutura, contribuem para um desempenho inferior.

Além disso, em muitas cidades, a concorrência entre provedores é baixa, o que reduz incentivos para melhorias.

Como consequência, usuários enfrentam internet lenta com mais frequência, tanto em áreas urbanas quanto no interior.

O que explica o bom desempenho do Acre

Por outro lado, o Acre se destacou positivamente. Nos últimos anos, houve investimentos consistentes em conectividade, expansão de fibra óptica e modernização da rede.

Além disso, parcerias públicas e privadas ajudaram a ampliar o acesso e melhorar a qualidade do serviço.

Com isso, o estado conseguiu oferecer conexões mais rápidas e estáveis, provando que planejamento e investimento fazem diferença.

O que esse ranking revela sobre o Brasil

Mais do que apontar onde a internet lenta é mais comum, o estudo escancara desigualdades estruturais no acesso à tecnologia.

Enquanto alguns estados avançam rapidamente, outros ainda enfrentam limitações básicas.

Por isso, o levantamento abre espaço para reflexão e, principalmente, para ações voltadas à melhoria da conectividade em regiões que ainda estão atrás.

Por que esse dado importa para a população

A qualidade da internet impacta trabalho, estudo, acesso a serviços públicos e até lazer.

Quando a internet lenta se torna regra, oportunidades são perdidas.

Portanto, entender onde estão os gargalos é o primeiro passo para cobrar soluções, direcionar investimentos e reduzir desigualdades digitais no país.

