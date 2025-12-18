Vídeo mostra como ocorria desvio de merenda em escola de Aparecida de Goiânia

Diretora da unidade de ensino foi detida pela GCM para prestar depoimentos sobre suposto envolvimento em esquema

Augusto Araújo - 18 de dezembro de 2025

Vídeo registrou ação de suspeitas em escola de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que estaria acontecendo o desvio de merendas escolares da Escola Municipal Wilsonina de Fátima, em Aparecida de Goiânia.

A filmagem registra as ações às 09h37 desta quinta-feira (18). No vídeo, é possível ver um grupo de mulheres removendo caixas que aparentam ser de laticínios das prateleiras do estoque da unidade de ensino.

Em seguida, elas colocam os itens em um carrinho de supermercado até preenchê-lo. Durante o processo, diversas pessoas passam pelo local, chegando a conversar com as funcionárias.

Com o carrinho cheio, as caixas são levadas para um cômodo cujo interior não é possível ver. Porém, momentos depois, saem várias mulheres com os itens em mãos.

Na sequência, os produtos são distribuídos pelo grupo. Enquanto algumas colocam os objetos em sacolas, outras os guardam em armários.

Por fim, o vídeo encerra mostrando uma das mulheres envolvidas, vestida de azul, caminhando pelo estacionamento da escola com sacolas nas mãos e saindo pelo portão com as caixas.

Investigação

As imagens estão sendo utilizadas como provas da ação policial, realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM), que culminou na prisão da diretora da Escola Municipal Wilsonina de Fátima, na tarde desta quinta-feira (18).

Ela foi detida em flagrante, junto a uma servidora da área administrativa e uma colaboradora terceirizada. As três foram encaminhadas ao 2º Distrito Policial, onde prestam esclarecimentos.

A Secretaria Municipal de Educação informou que irá instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta dos envolvidos.

Concluído o procedimento, poderão ser aplicadas as penalidades previstas em lei, incluindo demissão e exoneração, caso seja constatada responsabilidade.

Por fim, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia reforçou que os fatos seguem sendo apurados e que não compactua com qualquer tipo de irregularidade no uso de recursos públicos, especialmente aqueles destinados à alimentação escolar.

REVOLTANTE ‼️ Vídeo mostra como ocorria desvio de merenda em escola de Aparecida de Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/qjlw2J9Mkr — Portal 6 (@portal6noticias) December 18, 2025

