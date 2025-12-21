Bebê de apenas oito meses morre no hospital após acidente com motocicleta na GO-139

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hugol, mas não resistiu aos ferimentos

Natália Sezil - 21 de dezembro de 2025

Vitima foi encaminhada para o hospital porém não resistiu aos ferimentos. (Foto: Reprodução)

Um bebê, de oito meses, morreu após a motocicleta em que estava com os pais se envolver em um acidente de trânsito na GO-139, próximo à entrada de Marzagão, no Sul goiano.

A família se aproximava de um trevo, na tarde deste sábado (20), quando um outro condutor teria invadido a pista, na contramão, e colidido com o veículo.

O bebê teria sido arremessado, encontrado já desacordado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a uma unidade de saúde, assim como os pais.

Depois, foi transferido ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na madrugada deste domingo (21).

O falecimento foi comunicado à Polícia Civil (PC) pela tia do bebê. Agora, a PC fica responsável por tomar as medidas cabíveis, como apurar a dinâmica do acidente e responsabilizar possíveis culpados.

